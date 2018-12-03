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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet Arşiv
03 Aralık 2018 - 09:28,

Transferde flaş gelişme, görüşmeler başladı! Fenerbahçe...

Sarı lacivertliler transfer için düğmeye bastı.

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Yıldız futbolcu ile temas kuruldu ve ilk görüşme gerçekleştirildi... İşte o gelişme...

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Fenerbahçe Lille'in yıldızı Xeka'nın peşinde... Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Lille forması giyen yıldız orta saha oyuncusunun menajerine Damien Comolli ile görüşmesini söylediği belirtildi.

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Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Xeka ismi gittikçe ciddiyet kazanıyor.

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Benzia'yı Lille'e geri gönderip yerine 24 yaşındaki Portekizli oyuncuyu kiralamak için çalışmalara başlayan sportif direktör Damien Comolli Xeka'nın menajeri Nelson Almeida ile masaya oturmuştu.

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Son gelen haberlere göre Xeka cephesi bu transfere yeşil ışık yaktı. 1.86 boyundaki futbolcunun menajerine şartları konuşması için yetki verdiği bildirilirken, Almeida ve Damien Comolli'nin gelecek hafta içinde tekrar bir görüşme yapacağı ifade edildi.

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Sarı-lacivertlilerin Xeka ile ilgilendiği iddiasını ilk olarak Fransız basını ortaya atmıştı. Lille'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Portekiz Milli Takımı'na da göz kırpmaya başlayan orta saha oyuncusu, uzun pasları ve oyun kurucu özelliğiyle dikkat çekiyor.

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Öte yandan Cagliari'de forma giyen Artur Ionita için de daha önce temaslara başlayan Comolli'nin Moldovalı oyuncunun menajerlik şirketinden randevu aldığı öne sürülmüştü.

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Xeka'da sorun çıkması halinde rota 28 yaşındaki oyuncuya dönecek. Daha önce iki kez kiralanan Xeka, 2016-17'de 200 bin euro'ya Braga'dan Lille'e kiralık gönderilmişti. (Takvim)

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Şampiyona yan bakılmıyor!

Premier Lig'de İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta, Manchester City sahasında Bournemouth'u 3-1 yenerek namağlup serisini sürdürdü...

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