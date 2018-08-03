Transferde Fenerbahçe'ye tarihi çalım

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Adı uzun bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılan Meksikalı stoper Diego Reyes ile ilgili Marca gazetesinden gündem yaratacak bir iddia geldi.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Porto ile olan sözleşmesi sona eren Meksikalı stoper Diego Reyes'in adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile birlikte anılıyordu.
Foto: AJANSLAR
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Sarı Lacivertli yönetimin bonservisi elinde olan Meksikalı defans oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edilmişti.
Foto: AJANSLAR
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Çıkan bu dedikoduların ardından hem Reyes hem de menajeri Matias Bunge'den konuyla ilgili açıklamalar gelmişti. L'équipe gazetesine konuşan Bunge, oyuncusunun Bordeaux'ya yakın olduğu söylerken şu ifadeleri kullanmıştı:
Foto: AJANSLAR
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''Açıkçası Bordeaux'nun bize sunduğu proje ilgimizi çekiyor. Aynı şekilde Diego da teknik direktör Gustavo Poyet'nin kendisini transfer etmek istemesine büyük önem veriyor.''
Foto: AJANSLAR
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Reyes de dün yaptığı açıklamada kariyerine bir Avrupa kulübünde devam etmek istediğini söylemişti.Sponsorunun ürün lansmanına katılan yıldız futbolcu, bazı tekliflerin masasında olduüğunu doğrulamıştı. Meksikalı defans oyuncusu, geçtiğimiz günlerde eski takımı Club America formasıyla tribünde maç izlemesinin hatırlatılması üzerine ise Meksika'ya dönmeyi düşünmediğini belirtmişti.
Foto: AJANSLAR
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Başarılı stoperin transfer sürecine yönelik bir iddia ise İspanyolların dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'dan geldi.
Foto: AJANSLAR
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Gazete, Reyes ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Marca'nın edindiği bilgilere göre oyuncu için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da devreye girdi. Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Siyah Beyazlı yöneticilerin Reyes'le temas kurduğu öne sürüldü.
Foto: AJANSLAR
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Şu an boşta olan oyuncunun kariyerine ya Türkiye ya da İngiltere'de devam edeceği iddia edildi.Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Reyes, geçtiğimiz sezon Porto'yla 24 maça çıkmıştı. Porto'nun 2013 yazında kadrosuna kattığı oyuncu, iki yıl Real Sociedad'da, bir sezon da Espanyol'da kiralık olarak forma giymişti. (Fanatik)