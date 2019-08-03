Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transferde dev kapışma! Yıldız isim için atağa kalktılar...
Yeni sezon için iddialı kadrolar oluşturmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray; Vedat Muriqi ve Deniz Türüç'ten sonra bir yıldız için daha karşı karşıya geldi.
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İşte transferin ayrıntıları:
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Yaz ayı transfer sezonu başlar başlamaz adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve ön anlaşma dahi yapıldığı kaydedilen yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi.
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Kaliteli bir orta saha arayışına çıkan iki ezeli rakip, ilgilendikleri yıldızlardan olumlu dönüş alamayınca rotayı o isme çevirdi.
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Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, 2020 kadrosunu büyük ölçüde tamamlarken, kalan son eksik parçalar için de yoğun çaba veriyor.
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O eksiklerden en önemlisi ön liberoda görev alacak defansif bir orta saha oyuncusu.
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Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray da 3. kez üst üste kupaya uzanmak ve Avrupa kupalarına damga vuracak bir başarı için hummalı bir koşturmaca içinde.
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Sarı kırmızılılar, Falcao transferinde sona yaklaşırken takımın en önemli eksik parçası 6 numara konumunda.
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Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, aynı pozisyon için görüştüğü isimlerden istediği sonucu alamazken, aynı oyuncu üzerinde birbirlerine rakip oldular.
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Özellikle de transfer sezonunun başından bu yana adı Fenerbahçe ile anılan yıldız için bu kez Galatasaray da devrede. Kanarya da gözdesi için yeniden hamle yapacak.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Benfica'da 32 maçta oynayan ve gol-asist yapamayan Fejsa'nın, yerini 19 yaşındaki genç yetenek Florentino'ya kaptırdığı belirtildi.
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Tecrübeli teknik direktör Bruno Lage'nin oyuncusuna takımdan ayrılması için izin verdiği, Fejsa'nın menajeri Ramadani'nin kısa bir süre içerisinde yeniden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mekik dokuyacağı ifade edildi.
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Gabriel, Samaris, Florentino gibi futbolcuların arkasında kalan Fejsa, 23 kez Sırbistan Milli Takımı'na seçilirken, 30 yaşındaki isim skor anlamında (3) ise gerilerde.
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Benfica'nın orta sahada 3 alternatifinin olması Sırp futbolcuyu Süper Lig devlerine yaklaştırdı.