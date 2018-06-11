Transferde dev kapışma!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yeni sezon transfer dönemi 9 Haziran'da start aldı ve güçlü kadrolar kurmak için kolları sıvayan iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe birbirlerine rakip oldu bile...
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Hem Aykut Kocaman'ın hem de Damien Comolli'nin transfer listesinde kendisine bir numarada yer bulan yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı takımın da talip olduğu iddia edildi.
Foto: AJANSLAR
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Fatih Terim'in olası bir Garry Rodrigues satışı sonrasında ortaya çıkacak boşluğu St. Etienne'de forma giyen Fransız yıldızla doldurmak için düğmeye bastığı bildirildi.
Foto: AJANSLAR
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TERİM FAKTÖRÜ HATIRLATILDI
İkınci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Fransa ve Belçika'daki oyuncularla yakından ilgisi bulunan menajer Ceylan Çalışkan'dan 22 yaşındaki yetenekli oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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Albayrak'ın, Çalışkan vasıtasıyla Bamba'nın menajerine, "Türkiye'ye gelecekse, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'a gelmeli. Sonuçta burada Fatih Terim ile çalışacak" denildi. Ayrıca sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Bamba'yı rakibine kaptırmak istemeyen Galatasaray, "Mali konular halledilir" mesajı verdi.
Foto: AJANSLAR
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HERKES PEŞiNDE
Galatasaray ve Fenerbahçe Bamba'nın peşine düştü ama iki takımın bu transferde ciddi rakipleri de bulunuyor. Sözleşmesi bitecek olması nedeniyle Fransız kanat oyuncu ile Newcastle, Anderlecht ve Sevilla'nın da yakından ilgilendiği bildirildi.
Foto: AJANSLAR
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BAMBA'NIN YERİNE SERDAR GÜRLER
Jonathan Bamba'yı elinde tutması zor görünen St Etienne, oyuncunun boşluğunu doldurmak için harekete geçti.Küme düşen Osmanlıspor'dan Serdar Gürler'i gündemine aldığı belirtilen St. Etienne'in, Fransa doğumlu sağ kanat oyuncusuna teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray istiyor, Seaman ‘Gitmemeli’ diyor! Ligin son şampiyonu Galatasaray ile adı anılan Jack Wilshere için, Arsenal’ın efsanevi kalecisi David Seaman, "kulüp acele etmeli" dedi. Seaman'ın açıklamasını izlemek için videoya tıklayınız...