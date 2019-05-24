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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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24 Mayıs 2019 - 13:49,

Fenerbahçe'ye efsane katkı geldi!

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde transfer için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe yeni sezon öncesinde transfer için kolları sıvadı.

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Avrupa'nın dışında Güney Amerika'da da genç yeteneklerin peşine düşen sarı lacivertlilerde Deivid de Souza ve Luciano da görev alıyor.

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Eski Fenerbahçeliler 3 isim için olumlu rapor yolladı. İşte o genç yetenekler...

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Sarı lacivertlilerin eski yıldızları Deivid ve Luciano, 14 Haziran'da başlayacak Copa America'da futbolcu izleyecek.

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Fenerbahçe'ye daha önce gençlerle ilgili rapor sunan bu ikilinin Brezilya'daki önemli organizasyonda da takipte olacağı belirtildi.

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Bu arada Deivid ve Luciano; Copa America'da forma giyecek Salcedo, Ferreira ve Soteldo içinde yönetime olumlu rapor verdi.

7/17SAUL SALCEDO KİMDİR

SAUL SALCEDO KİMDİR?

Arjantin ekibi Huracan'da forma giyen Paraguaylı Saul Salcedo 21 yaşında.

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1.80 boyundaki savunma oyuncusu bu sezon 28 karşılaşmada forma giydi.

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Sezon başında Olimpia'dan 2,4 milyon euro karşılığında transfer edilen genç futbolcunun piyasa değeri 3,5 milyon euro.

10/17CARLOS FERREIRA KİMDİR

CARLOS FERREIRA KİMDİR?

Meksika'nın Morelia takımında forma giyen Ferreira forvet pozisyonunda forma giyiyor.

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21 yaşındaki futbolcu bu sezon 34 karşılaşmada 10 gol kaydedip, iki de asist yaptı.

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Paraguaylı futbolcunun piyasa değeri 1.8 milyon euro

13/17YEFERSON SOTELDO KİMDİR

YEFERSON SOTELDO KİMDİR?

Brezilya'nın Santos takımında top koşturan Yeferson Soteldo sol kanatta oynuyor.

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Ocak ayında Şili'nin Huachipato takımından Brezilya ekibine transfer olan 21 yaşındaki futbolcu 7 maçta forma giydi ve iki gol kaydetti.

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Soteldo'nun güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.

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Almanya Bundesliga'da 22 gol kaydeden Robert Lewandowski sezonun gol kralı oldu...

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