Transferde büyük sürpriz! Merih Demiral'ın ardından...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Transferde büyük sürpriz! Merih Demiral'ın ardından...
Transferde Süper Lig kulüplerinin kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürerken, bir çok yabancı kulüpte Türk futbolcuların peşine düşmüş durumda.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/20
Türk futbolunun gelecekte önemli isimlerinden olması beklenen genç futbolcu yurt dışı yolunda.
2/20
Son olarak İtalyan ekibi Lecce Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a temsilcilerini göndermişti.
3/20
Ancak ne Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ı satmak gibi bir düşüncesi ne de Burak Yılmaz'ın siyah beyazlı takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi var.
4/20
Bu gelişmeler yaşanırken başka bir transfer gündeme geldi.
5/20
İtalyan ekibi Lecce Süper Lig'den düşen Bursaspor'un genç stoperi Ertuğrul Ersoy'un peşinde olduğu ileri sürülmüştü.
6/20
Hatta Ertuğrul'un 1,5 milyon Euro'ya Lecce Kulübü'ne transfer olduğu yönünde çıkan haberler bizzat İtalyan ekibinin yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.
7/20
Bursa Hakimiyet'in haberine göre, transfer girişimini sürdüren Ertuğrul Ersoy'un menajeri Mirsad Türkcan'ın Bursaspor yönetimiyle yaptığı görüşmede herhangi bir problemin olmadığı ve transferin rutin bir şekilde devam ettiğini söylediği bildirildi.
8/20
Türkcan'ın Bursaspor yetki belgesiyle birlikte Lecceli yöneticilerle görüşmek için İtalya'da bulunduğu kaydedildi.
9/20
Bu arada Ertuğrul'a Almanya'dan Werder Bremen'in de transfer girişiminde bulunacağı iddia edildi.
10/20
Sözleşmesi olmasına karşın Bursaspor'la yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yeşil Beyazlı takımın kaptanı Ertuğrul Ersoy, transfer gelişmelerini tatilini geçirdiği Alaçatı'dan takip ediyor.
11/20
Genç krampon önceki gün eski takım arkadaşı Erdem Özgenç, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve Mehmet Çakır'la objektiflerin karşısına geçti.
12/20
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Ertuğrul Ersoy İtalya Ligi Serie A'da forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.
13/20
Son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında Merih Demiral Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu.
14/20
Bir başka milli futbolcumuz Cengiz Ünder de Roma'da forma giyiyor.
15/20
İki futbolcu performansları ile büyük beğeni toplarken, Merih'in İtalyan devi Juventus'a transfer olacağı ifade ediliyor.
16/20
Cengiz Ünder'e ise başta Arsenal olmak üzeren Avrupa'nın bir çok kulübü kadrosunda görmek istiyor.
17/20
22 yaşındaki Ertuğrul Ersoy geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 30 karşılaşmaya çıktı ve bir gol kaydetti.
18/20
Ertuğrul'un piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
19/20
Merih Demiral'ın hikayesini izliyoruz...
20/20
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!