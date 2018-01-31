« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Transferde büyük sürpriz! Belhanda’ya 7.5 milyon euro...
Spor Arena

Transferde büyük sürpriz! Belhanda’ya 7.5 milyon euro...

Sezon başı Sneijder'in yerine transfer edilen ancak taraftara kendisini bir türlü kabul ettiremeyen Younes Belhanda'ya Rusya'dan cazip bir teklif var...

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 4

Galatasaray'da 10 numarada sıcak saatler... Devre arası transfer döneminin bitmesine saatler kala Belhanda'ya flaş bir teklif yapıldı.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 4

Bonuslar haricinde sekiz milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den alınan Faslı 10 numara, 17 lig maçında iki gol ve altı asistle oynadı.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 4

Spartak Moskova'nın İtalyan teknik direktörü Massimo Carrera, Belhanda için ısrarcı olunca Rus ekibi, Galatasaray'ın kapısını 7 milyon 500 bin Euro'luk (35 milyon TL) teklifle çaldı.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 4

Rusya'da transfer döneminin 22 Şubat'a dek sürmesi transferi kolaylaştıran bir diğer faktör olarak öne çıkarken, Galatasaray'ın vereceği yanıt merak konusu. (Sabah)

TransferBelhandasürpriztransfer haberlerifutbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER