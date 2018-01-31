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Transferde büyük sürpriz! Belhanda’ya 7.5 milyon euro...
Spor Arena
Transferde büyük sürpriz! Belhanda’ya 7.5 milyon euro...
Sezon başı Sneijder'in yerine transfer edilen ancak taraftara kendisini bir türlü kabul ettiremeyen Younes Belhanda'ya Rusya'dan cazip bir teklif var...
Fotoğraflar: Arşiv
31.01.2018 - 10:45
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 13:48
Fotoğraflar: Arşiv
31.01.2018 - 10:45
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 13:48
1 / 4
Galatasaray'da 10 numarada sıcak saatler... Devre arası transfer döneminin bitmesine saatler kala Belhanda'ya flaş bir teklif yapıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
31.01.2018 - 10:45
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 13:48
2 / 4
Bonuslar haricinde sekiz milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den alınan Faslı 10 numara, 17 lig maçında iki gol ve altı asistle oynadı.
Fotoğraflar: Arşiv
31.01.2018 - 10:45
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 13:48
3 / 4
Spartak Moskova'nın İtalyan teknik direktörü Massimo Carrera, Belhanda için ısrarcı olunca Rus ekibi, Galatasaray'ın kapısını 7 milyon 500 bin Euro'luk (35 milyon TL) teklifle çaldı.
Fotoğraflar: Arşiv
31.01.2018 - 10:45
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 13:48
4 / 4
Rusya'da transfer döneminin 22 Şubat'a dek sürmesi transferi kolaylaştıran bir diğer faktör olarak öne çıkarken, Galatasaray'ın vereceği yanıt merak konusu. (Sabah)
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