Transferde büyük skandal! Yanlış oyuncuya imza attırdılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Transferde büyük skandal! Yanlış oyuncuya imza attırdılar...
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Menemenspor transferde büyük bir skandala imza attı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi teknik direktör Suat Kaya yönetiminde şampiyonluk yaşadı.
2
Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Menemenspor'da teknik direktör Suat Kaya görevinden ayrıldı.
3
Teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş'ta kaleci olarak forma giyen Ramazan Kurşunlu'yu getiren sarı lacivertliler transfer çalışmalarına başladı.
4
İzmir ekibi ilk olarak Sırp stoper Jasmin Trtovac'ı kadrosuna kattı.
5
9 Eylül Gazetesi'nin haberine göre, Menemenspor golcü transferinde ise menajerler vasıtasıyla önerilen ve video görüntüleri izlenerek beğenilen İtalya 2. Lig takımı Salernitana'nın Gambiyalı forveti Lamin Jallow'la anlaştı.
6
Oyuncuyu İzmir'e davet eden sarı lacivertliler, 8 Temmuz 2019'da Afrikalı oyuncuya imza attırdı.
7
Ancak Menemen'e gelen Jallow'un önerilen ve videoları izlenerek beğenilen Jallow olmadığı ortaya çıktı.
8
Sarı lacivertlilere imza atan Alpha Jallow'un İtalya Ligi'nde oynamadığı, Portekiz 3. Lig takımı GD Alcochetense takımının kadrosunda yer aldığı öğrenildi.
9
Ortaya çıkan karışıklık üzerine 21 yaşındaki Gambiyalı forvet apar topar gönderildi. Menemen'in gönderdiği Jallow'un Türkiye'de kulüp arayışlarına başladığı öğrenildi.
10
Menemenspor'un asıl beğendiği futbolcu olan 23 yaşındaki Lamin Jallow geçtiğimiz sezon 35 maçta 6 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.
11
Serie B ekibi Salernitana'da forma giyen Gambiyalı oyuncunun piyasa değeri 1,6 milyon euro.