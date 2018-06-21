Transferde bombalar peş peşe patlıyor! İşte o yıldızlar...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Transferde bombalar peş peşe patlıyor! İşte o yıldızlar...
Futbol

Transferde bombalar peş peşe patlıyor! İşte o yıldızlar...

Transfer dönemi baş döndürücü bir şekilde devam diyor. Gelen ve giden oyuncuları takip etmek zor. Sizin için şimdiye kadar yapılan, dikkat çekici transferleri derledik...

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
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İşte Süper Lig'de ve Avrupa'da resmiyet kazanan transferler...

Hürriyet Haber
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Felipe Anderson - Lazio --> West Ham (40 milyon Euro) - West Ham'ın kulüp rekoru transferi.

Hürriyet Haber
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Dame N'Doye - Trabzonspor --> Kopenhag (Belirsiz)

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Jens Odgaard - Inter --> Sassuolo (5 milyon Euro)

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Uğur Demirok - Trabzonspor --> Konyaspor (Belirsiz)

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Jorginho - Napoli --> Chelsea (57 milyon Euro)

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Loïc Rémy - Las Palmas --> Lille (Belirsiz)

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Xherdan Shaqiri - Stoke City --> Liverpool (15,3 milyon Euro)

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Gael Kakuta - Hebei Fortune --> Rayo Vallecano (3 milyon Euro)

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William Carvalho - Sporting Lizbon --> Real Betis (20 milyon Euro)

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Cristiano Ronaldo - Real Madrid --> Juventus (100 milyon Euro)

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Riyad Mahrez - Leicester City --> Manchester City (68 milyon Euro)

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Berke Özer - Altınordu --> F.Bahçe (Belirsiz)

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Barış Alıcı - Altınordu --> F.Bahçe (Belirsiz)

Hürriyet Haber
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Matus Bero - Trabzonspor --> Vitesse (1,6 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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Lucas Torriera - Sampdoria --> Arsenal (30 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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17 / 51

Arthur - Gremio --> Barcelona (40 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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18 / 51

Sokratis Papastathopoulos - Dortmund --> Arsenal (15 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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19 / 51

Gabi - Atletico Madrid --> Al Sadd (Bedelsiz)

Hürriyet Haber
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20 / 51

Gianluigi Buffon - Juventus --> PSG (Bedelsiz)

Hürriyet Haber
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21 / 51

Yuto Nagatomo - Inter --> Galatasaray (2.5 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 51

Ibrahim Amadou - Lille --> Sevilla (15 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 51

Bernard Mensah - Atletico Madrid --> Kayserispor (Kiralık)

Hürriyet Haber
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24 / 51

Matheus Cunha - Sion --> Leipzig (15 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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25 / 51

Andriy Lunin - Zorya Luhansk --> Real Madrid (8,5 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 51

Emre Can - Liverpool --> Juventus (Bonservissiz)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 51

Yuri - PSG --> Athletic Bilbao (28 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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28 / 51

James Maddison - Norwich --> Leicester City (25 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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29 / 51

Petar Skuletic - Gençlerbiliği --> Montpellier

Hürriyet Haber
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Alpaslan Öztürk - Elazığspor --> Göztepe

Hürriyet Haber
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Lukasz Fabianski - Swansea City --> West Ham (8 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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Justin Kluivert (Patrick Kluivert'ın oğlu) - Ajax --> Roma (20 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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Bilal Başaçıkoğlu - Feyenoord --> Kayserispor (1.1 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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Issa Diop - Toulouse --> West Ham (25 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
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Bernd Leno - Leverkusen --> Arsenal (25 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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Willem Geubbels - Lyon --> Monaco (20 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
37 / 51

Omar Colley - Genk --> Sampdoria (7,75 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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Okay Yokuşlu - Trabzonspor --> Celta Vigo (6 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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39 / 51

Odsonne Edouard - PSG --> Celtic (11,4 milyon Euro)

Hürriyet Haber
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Gerard Deulofeu - Barcelona - Watford (13 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
41 / 51

Simone Verdi - Bologna --> Napoli (25 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
42 / 51

Anderson Talisca - Benfica --> Guangzhou (Kiralık)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
43 / 51

Thomas Delaney - Werder Bremen --> Dortmund (20 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
44 / 51

Douglas Costa - Bayern Münih --> Juventus (40 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
45 / 51

Fred - Shakhtar --> Manchester United (59 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
46 / 51

Diogo Dalot - Porto --> Manchester United (22 milyon Euro)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
47 / 51

Muğdat Çelik - Akhisarspor --> G.Saray (Bedelsiz)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
48 / 51

Kwadwo Asamoah - Juventus --> Inter (Bedelsiz)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
49 / 51

Stephan Lichtsteiner - Juventus --> Arsenal (Bonservissiz)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
50 / 51

Cazorla - Arsenal - Villarreal (Bonservissiz)

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
51 / 51

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