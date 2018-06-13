Transferde bomba! Süper Lig'den Avrupa'ya...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'in gözdelerinin Avrupa yolcusu olması an meselesi...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
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Süper Lig'in genç yeteneklerine Avrupa'nın köklü kulüplerinden kanca. İşte transfer dönemi Avrupa'nın yolunu tutması beklenen isimler:
Fotoğraflar: Arşiv
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SİNAN GÜMÜŞ
Galatasaray'ın büyük umut vaad eden ancak bir türlü düzenli bir forma şansı bulamayan Sinan Gümüş de transfer olması beklenen isimlerden... Son olarak devre arasında Benfica'nın ısrarla istediği futbolcuya Almanya'dan teklifler geldiği iddia edildi. Sinan'ın gelen tekliflere sıcak baktığı yönetiminde onay vermesi halinde gidebileceği belirtildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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OĞUZHAN ÖZYAKUP
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan için İngiliz kulüpler sıraya girmiş durumunda. Özellikle Cenk Tosun'un transferi sonrası Premier Lig ekipleri gözlerini Beşiktaşlı oyunculara çevirmiş durumunda. Oğuzhan için şu ana kadar en ciddi girişimi Newcastle United ile Everton gösterdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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GARRY RODRIGUES
Şu an İngiltere'den teklif aldığı bilinen Rodrigues'in yüksek bir bonservis bedeli ile satmaya çalışan G.Saray, Rodrigues'in satışından elde edilecek gelirin yüzde 25'ini yapılan anlaşma gereği PAOK'a vermesi gerekecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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TOLGAY ARSLAN
Beşiktaş'ın bir diğer başarılı ismi olan Tolgay Arslan içinde ara ara nabız yoklanıyor. Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalattığı başarılı futbolcuyu iyi bir teklif gelmedikçe bırakmaya niyeti yok.
Fotoğraflar: Arşiv
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ABDÜLKADİR ÖMÜR
Türk futbolunun gelecek vaad eden isimlerinden olan Abdülkadir Ömür'ün dev kulüplerden gelecek teklifler kaderini değiştirebilir..
Fotoğraflar: Arşiv
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ELJİF ELMAS
Filmleri aratmayacak bir operasyonla Fenerbahçe'ye imza atan Eljif Elmas, hayal kırıklığı yaşıyor. Düzenli olarak forma isteyen ancak Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan genç oyuncu daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime ilettiği belirtildi. Gelecek tekliflere göre kiralık olarak göndermeyi planlayan F.Bahçe yönetimi, sezon sonu Aykut Kocaman'ın vereceği rapora göre hareket etme kararı aldığı öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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YUSUF YAZICI
Trabzonspor'un bir diğer yeteneği olan Yusuf Yazıcı da Avrupa'ya göz kırpan en önemli isimlerin arasında yer alıyor. Özellikle 10 numara bölgesinde sergilediği futbolla ve Mesut Özil'in varisi olarak lanse edilen yıldız ismin yüksek bir bonservis bedeli ile Avrupa'nın yolunu tutabilir.
Fotoğraflar: Arşiv
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JOSEF DE SOUZA
Önceki başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı özel görüşmede gitmek istediğini dile getiren ancak daha sonra Fenerbahçe'den kazandığının daha azını kazanmak zorunda kalacağını anlayınca takımda kalmaya karar veren Josef de Souza'nın bu sezon gelen tekrar Avrupa defterini açtığı ifade edildi. Gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı iddia edildi. (Sabah)
Fotoğraflar: Arşiv
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Adı Avrupa'nın devleriyle anılan Lyon'un yıldızı Nabil Fekir'in, geride kalan sezona damga vuran en güzel 10 golü açıklandı. Fekir'in kaydettiği birbirinden güzel golleri izlemek için videoya tıklayınız...