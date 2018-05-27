Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Transferde bomba gelişme... Kayseri'den PSG'ye! Barcelona da istemiş...
Kayserispor'un alt yapısında oynayan 14 yaşındaki Emre Demir, Fransa'nın ünlü futbol takımı Paris Saint-Germain'in Paris'te yapacağı kampa çağrıldı.
İHA - Fotoğraflar: Arşiv
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İHA - Fotoğraflar: Arşiv
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15 Ocak 2004 yılında Mersin'de dünyaya gelen Emre Demir, Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'de oynarken, Kayserispor'a transfer oldu. Her yıl kendini geliştiren Emre Demir, Kayserispor'un alt yapısının da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
İHA - Fotoğraflar: Arşiv
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Geçtiğimiz aylarda, İspanya'nın dünya devi kulüplerinden Barcelona'nın antrenmanına davet edilen Emre Demir, bu seferde Fransa'nın ünlü futbol takımı Paris Saint-Germain'in Paris'te yapacağı kampa çağrıldı.
İHA - Fotoğraflar: Arşiv
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Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Kendi alt yapısı ve gençleriyle antrenman yapacaklar. Futbol sadece sahaya çıkılarak oynanan bir oyun değildir. Futbolun diğer katmanları olarak iletişim var. Bunları da orada görmüş olacaktır. Paris Saint Germain oyuncumuzla ilgili bir fikir sahibi olmuş olacaktır. Bizde buna müsaade ettik." şeklinde konuştu.
İHA - Fotoğraflar: Arşiv
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AY SONUNDA GİDİYORUM"
Genç yetenek Emre Demir de, çok heyecanlı olduğunu ve Türkiye'yi Paris'te en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti. Demir, "Geçen yıl Barcelona'ya gittim."
İHA - Fotoğraflar: Arşiv
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"Orada ki alt yapı çok farklıydı. 5 tane sahaları var. Hocaları ve oyuncuları olsun hepsi disiplinli çalışıyor. Bu ay sonunda PSG beni davet etti. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.
İHA - Fotoğraflar: Arşiv
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EMRE DEMİR KİMDİR?
Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı. Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 42 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 3 kez U14 Milli Takım formasını giyen Emre Demir, Katar maçında milli forma ile ilk golünü atmayı başardı."