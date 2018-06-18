Transferde Aslan'ın şovu başlıyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şampıyonluğun ardından kupanın keyfini çıkartan Galatasaray'da tatil sona erdi; Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı.
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UEFA'dan 78 milyon Euro'luk bütçe kopartan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturmak için bugünden itibaren çalışmalara başladı.
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Öncelikli olarak forvet, forvet arkası ve ön libero transferi yapılması planlanırken Ahmed Musa, Giannelli Imbula ve Emre Mor isimleri öne çıktı.
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CİMBOM'A 'EVET' DEDİ
CSKA'ya veda eden ve Galatasaraylı taraftarların kendisi için sosyal medyada 'kop gel' mesajlarına beğeni yapan Ahmed Musa'nın, menajeri aracılığıyla Cimbom'a "Evet" dediği belirtildi.
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Yönetim şu anda Musa'nın bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlık masasında... Bu hafta içinde bu anlaşmanın resmiyete dökülmesi ve Leicester ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kiralanmasına kesin gözle bakılıyor.
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AHMED MUSA G.SARAY'A SOSYAL MEDYADAN GÖZ KIRPTI
Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası için Rusya'da bulunan Musa, "Galatasaray'a gel" ve "Havaalanında seni bekliyoruz. Hazır mısın?" tweet'lerini beğendi.
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GEÇEN YIL DA İSTEDİ
Galatasaray yönetimi, Fransız orta alan oyuncusu Giannelli İmbula'nın transferinde de önemli mesafe kat etti. Stoke City ile kiralama konusunda anlaşmanın sağlandığı ve İmbula ile görüşmelerin de bugünden itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.
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25 yaşındaki İmbula, geçen sezon İgor Tudor'un transferde öncelikli hedefiydi. Fakat Stoke City teklifi kabul etmeyince yönetim de Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye'yi kadrosunu katmıştı.
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EMRE MOR BEKLEYİŞİ
Celta Vigo'nun geçen sezon 14 milyon euro'ya aldığı Emre Mor, İspanya'da hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray cephesi, Fatih Terim'in Milli Takım'a kazandırdığı genç yıldızın transferine bütçe ayırmadı.
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Ancak oyuncunun talibinin olmadığının ortaya çıkmasının ardından yeniden gündeme alındı.Emre hem Terim hem de Şampiyonlar Ligi faktörüyle G.Saray'a kiralık gelmeye hazır. Geriye Celta Vigo'nun "Tamam" demesi kalıyor. (Fotomaç)