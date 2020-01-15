Transfer yuva yıktı! Vidal ve fitness modeli sevgilisi Sonia Isaza...

Spor Arena Dış Haberler | La Liga ekiplerinden Barcelona'da Valverde'nin yerine Quique Setien'in göreve gelmesiyle Arturo Vidal'ın özel hayatı kökünden değişiyor.Quique Setien yönetiminde takımdaki geleceği soru işareti olan ve Serie A devi Inter'e transfer olması gündemde olan tecrübeli oyuncu, radikal bir karar aldı.Şilili futbolcunun, hayatına İtalya'da devam etme ihtimali olduğu için Kolombiyalı fitness fenomeni sevgilisi Sonia Isaza'dan ayrıldığı belirtildi.32 yaşındaki Arturo Vidal ve Sonia Isaza'nın Instagram'da birbirlerini takipten çıktıkları kaydedildi.Öte yandan Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Sonia Isaza'nın son paylaşımlarındaki aşk acısı temalı şarkıların da ayrılık iddialarını güçlendirdiği yazıldı.Tüm bu dedikoduların gölgesinde Uruguaylı TV sunucusu Claudia Schmidt ise geçtiğimiz günlerde bomba bir iddiayı gündeme taşımıştı.Schmidt, Arturo Vidal'ın eski eşi Maria Teresa Matus'ı Sonia Isaza ile aldattığını ve ilişkilerinin de bu şekilde başladığını ifade etmişti.Arturo Vidal ve Maria Teresa Matus çifti, üçüncü çocuklarını bekledikleri bu dönemde yaşanan bu ihanet sebebiyle 10 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.Ayrılık kararıyla hayalleri yıkılan Sonia Isaza'nın Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.Fitness modeli ve fenomeni olan Isaza'nın paylaşımları milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni alıyor.Kolombiyalı güzelin Instagram hesabı üzerinden hatırı sayılır seviyede gelir elde ettiği biliniyor.Arturo Vidal ise bu sezon La Liga'da forma giydiği maçlarda 6 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.Deneyimli futbolcunun Barcelona'dan ayrılarak Inter'e imza atması çok büyük bir olasılık olarak masada bulunuyor.