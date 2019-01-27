Transfer hız kazandı! 12 kişilik liste...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Devre arası transfer döneminin bitişine sayılı günler kala (31 Ocak) Fenerbahçetransfer gelişmeleri de hız kazanmaya başladı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri taraftarlar arasında en çok merak edilen konu...
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Ara transfer döneminde şu ana kadar yalnızca Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses'i kiraladı. Peki sıradaki isimler hangileri? Transfer listesi belli oldu....
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Sarı lacivertliler için kritik tarih... Maçlar, UEFA ve kongre derken asıl konulardan biri de transfer... Peki Fenerbahçe'de son durum ve transfere dair bilgiler ile gelmesi beklenen isimler kim? İşte detaylar... Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki zorlu maça çıkacak olan Fenerbahçe, 31 Ocak'ta FFP için UEFA ile masaya oturacak. Yönetim, 2 Şubat'ta ise Divan Kurulu'nda ter dökecek. Futbol takımının tarihinin en kötü dönemini geçirmesi Fenerbahçe'de tüm dengeleri altüst etti. Geçtiğimiz Haziran ayında göreve gelen Ali Koç yönetimi, eleştiri oklarını üstüne çekmeye başlarken önümüzdeki 7 gün sarı-lacivertliler için kader haftasına dönüştü.
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Futbol takımının tarihinin en kötü dönemini geçirmesi Fenerbahçe'de tüm dengeleri altüst etti. Geçtiğimiz Haziran ayında göreve gelen Ali Koç yönetimi, eleştiri oklarını üstüne çekmeye başlarken önümüzdeki 7 gün sarı-lacivertliler için kader haftasına dönüştü. Düşme hattındaki sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'de Yeni Malatya ve 1 Şubat'ta Göztepe ile sahasında oynayacağı karşılaşmalardan alacağı sonuçlar kritik bir önem taşıyor. Bu maçlardan çıkacak sonuçlar takımın ateş hattındaki durumunu belirleyeceği gibi Ali Koç ve ekibine yönelen tepkileri de etkileyecek. 31 Ocak'ta UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) anlaşması çerçevesinde masaya oturacak olan Başkan Koç, 2 Şubat'ta yapılacak Divan Kurulu'nda da sert eleştirilerle karşı karşıya kalabilir. Başkan Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Ne yaparsak yapalım FFP'ye uyamayacağız" demişti.
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TRANSFER LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Öte yandan ara transfer döneminin bitmesine de sayılı günler kala sarı lacivertliler söz kestiği ancak maliyeti uygun tutmak adına son günlere bıraktığı isimler de var... İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi:.