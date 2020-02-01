Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 10:47,
Transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden çıkartamadığı futbolcular
Devre arası transfer dönemi sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, elinden çıkartmak istediği bazı oyuncuları satmakta başarısız oldu. Hem kadroda yer açmak isteyen hem de mali yapılarını düzeltmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinde kalan oyuncular işte şöyle...
ALPER POTUK
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Kasımpaşa gibi takımların transfer etmek istediği Alper Potuk, kendisine gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçti.
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