Transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden çıkartamadığı futbolcular

YOUNES BELHANDA Geçtiğimiz sezonlar gibi bu sezon da adı Arap kulüpleri ile anıldı. Monaco ve Nice'in de Belhanda'yı istediği iddia edildi ancak Belhanda, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu transfer sezonunda da Galatasaray'da kalmayı seçti.