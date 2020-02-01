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GeriFutbol Transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden çıkartamadığı futbolcular
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Futbol
Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 10:47, /

Transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden çıkartamadığı futbolcular

Devre arası transfer dönemi sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, elinden çıkartmak istediği bazı oyuncuları satmakta başarısız oldu. Hem kadroda yer açmak isteyen hem de mali yapılarını düzeltmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinde kalan oyuncular işte şöyle...

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1ALPER POTUK

ALPER POTUK

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Kasımpaşa gibi takımların transfer etmek istediği Alper Potuk, kendisine gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçti.

2

YUTO NAGATOMO

Sarrachi'nin gelmesiyle ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu. İtalya'dan istediği teklifleri alamadı ve Galatasaray'da kaldı.

3YOUNES BELHANDA

YOUNES BELHANDA

Geçtiğimiz sezonlar gibi bu sezon da adı Arap kulüpleri ile anıldı. Monaco ve Nice'in de Belhanda'yı istediği iddia edildi ancak Belhanda, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu transfer sezonunda da Galatasaray'da kalmayı seçti.

4MIHA ZAJC

MIHA ZAJC

Sakatlığı nedeniyle forma bulamayan Zajc'ın menajeri son dakikaya kadar yeni bir kulüp aradı ancak fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk talebi karşılanamadı

5JEREMAIN LENS

JEREMAIN LENS

32 yaşındaki Hollandalı oyuncunun 2022'ye kadar devam edecek olan sözleşmesi gereğince bu yıl 2.3 milyon euro, geri kalan 2 yıl için de toplam 3.75 milyon euro maaş ödenecek. Lens'i Feyenoord transfer etmek istemiş ancak Hollandalı futbolcu ile maaş konusunda anlaşılamamıştı.

6ADIL RAMI

ADIL RAMI

Zanka'nın ayrılması sonrasında Ersun Yanal'ın stoperdeki kozu olarak devam edecek. Rami ile Derby County'nin ilgilendiği iddia ediliyordu.

7JIMMY DURMAZ

JIMMY DURMAZ

Galatasaray'da ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Jimmy, Kayserispor ve Gençlerbirliği'nin ilgisine rağmen sarı kırmızılı takımda kaldı.

8MARIANO

MARIANO

Flamengo'ya transfer olması beklenen Mariano, sürpriz bir şekilde takımda kaldı. Brezilyalı, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.

9TYLER BOYD

TYLER BOYD

Süper Lig takımlarının gözdesi Tayler Boyd, Sergen Yalçın ile yeni bir sayfa açmak istedi.

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