Transfer bombası patlıyor! F.Bahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Ligin zayıf takımı Erzurumspor'la kendi evinde 2-2 berabere kalınca, transfer çalışmaları hız kazandı.
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Stoper ve orta saha bölgelerine dünyaca ünlü iki yıldızı kazandırarak ligde ve Avrupa'da emin adımlarla ilerlemek isteyen Sarı Lacivertli takımın hocası Yanal, yönetime 2 önemli isim verdi.
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Tecrübeli teknik adamın oyun stiline çok uygun olan ünlü oyuncular Fenerbahçe'nin derdine derman olacak nitelikte. Hoca değişikliği sonrası Fenerbahçe'den beklentileriyice artmıştı. Taraftarın en çok istediği isim Ersun hoca takımın başına geçti.
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Özlenen Fenerbahçe'yi ilk yarıda sahada gören taraftarlar, sosyal medyada "İşte istediğimiz Fenerbahçe bu" demişlerdi. Maçın 2-2'ye gelmesiyle birlikte artık herkes şu gerçeği kabul etti.Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transferler ne Ersun hocanın ne de taraftarın beklentisini karşılayamıyor.
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Yönetim bu sorunu kökünden çözmek için kolları sıvadı.Ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan 2 dünya yıldızını takıma kazandıracak. İşte Fenerbahçe'nin devre arası patlatacağı o yıldız isimler ve transferin perde arkası... Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Vincent Kompany geleceği hakkında konuştu. Fenerbahçe Transfer çalışmalarına devam ederken savunma takviyesi için gündeme gelen son isim Vincent Kompany olmuştu. Manchester City'den ayrılacağı iddia edilen futbolcu geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve takımda kalmak istediğini söyledi.
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Fenerbahçe Transfer: Kompany, Manchester City'den ayrılacak mı?İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Vincent Kompany, "Manchester City'de kalmak istiyorum. Kendimi hala güçlü hissediyorum.Olası bir transfer için stresli veya gergin değilim. Kendimi her şeye hazırlıyorum. Futbolun tadını çıkarmak istiyorum. City'ye hala bir şeyler verebileceğimi düşünüyorum. Hayatımın ilerleyen günlerinde de bir taraftar veya çalışan olarak Manchester City ile bağlantılı olacağım." dedi. Tecrübeli futbolcu 2006 yılında Hamburg'a ardından 2 yıl sonra da Manchester City'ye transfer oldu. 2019 yılında sözleşmesi sona erecek olan Kompany, 10 yıldır Manchester City'de top koşturuyor.
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FENERBAHÇE'NİN ROTASI RAMİRES
Çin Ligi kulüplerinden Jiangsu'da kadro dışı bırakılan Sambacı'nın sözleşmesi Aralık 2019'da sona erecek. F.Bahçe yönetimi hem Ramires'in menajeri hem de Jiangsu ile görüşmelere başlayacak. Ersun Yanal'ı göreve getirdikten sonra tamamen ara transfer dönemine yoğunlaşan Fenerbahçe'de isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sarı-Lacivertliler, kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı ünlü orta alan oyuncusu Ramires'e kanca attı. Resmi görüşmelerin kısa süre içinde resmen başlaması bekleniyor.
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YÖNETİM TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
31 yaşındaki Ramires 2016 yılında Chelsea'den transfer olduğu Jiangsu takımında kadro dışı bırakıldı. Sambacı'nın son maçını yaklaşık 1 yıl önce oynaması kafa karıştırsa da yönetim bu transferi istiyor. Orta sahada hem defansif hem de ofansif roller üstlenebilen Ramires, Ersun Yanal'ın sisteminde kilit isim olabilecek bir yıldız. Fenerbahçe yönetimi bu nedenle transfer için oldukça ısrarcı davranacak.
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ÇİN'DEN AYRILMA KARARI ALDI
Brezilyalı yıldızın da kesin olarak Çin'den ayrılma kararı alması transferi kolaylaştıracak.Ancak Ramires'e özellikle İspanya ve İtalya'dan talipler olması da Fenerbahçe yönetimini tedirgin ediyor.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde "Gelecek yıl gerekirse Avrupa'ya gitmeyeceğiz. Ancak şampiyonluk kadrosunu kuracağız" açıklamasını yaptı...