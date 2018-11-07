Transfer bombası! Ocak ayın ilk günü...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sakatlıklar ve formsuz oyuncularının da etkisiyle galibiyet hasreti tam 5 maça çıkan Galatasaray’da yaşananlar, özeleştiri ve durum değerlendirmesine neden oldu.
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Sarı kırmızılı yönetim ile teknik heyet, mevcut kadronun alternatifsiz ve Avrupa kupaları ile Türkiye Ligi’nde 22. şampiyonluğa ulaşılması adına yeterli derinliğe sahip olmadığı görüşünde birleşti. İki taraf da hedeflere ulaşılması adına ocak ayının önemine dikkat çekti.
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Maçları yüreğimiz ağzımızda izliyoruz
Kadro derinliğinin yetersiz olduğu artık yüksek sesle dile getirilirken, son toplantıda şu görüş öne çıktı: “Şampiyonluk başta olmak üzere hedeflere ulaşmak için gerekli takviyeleri ocak ayında yapmalıyız. ‘Aman biri daha sakatlanmasın’ diye maçları yüreğimiz ağzımızda izliyoruz. Başarı için ciddi takviyeler şart. Eğer transfer yapamayacaksak da, bunu çıkıp Galatasaray camiasına anlatmalıyız.”
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Varılan ortak karar doğrultusunda yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in takviye isteklerini yerine getirmek için şimdiden kolları sıvarken, “Porto’dan sonra Schalke deplasmanında da santrforsuzluğun handikapını yaşadık. Portekiz’de olduğu gibi yine iyi oynadık ama gol atamayınca maç kazanılamıyor” itirafında bulundu.
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Bu kadroya 3 takviye şart
G.Saray'da ’da şampiyonluk başta olmak üzere Avrupa’da ilerlemek ve önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanmak adına en az 3 takviyenin kaçınılmaz olduğu tespiti yapıldı. En önemli sonuçlardan biri olarak, Eren’in sık sakatlığı ve Sinan’ın gol yükünü çekememesinedeniyle ocakta 1 değil, 2 golcü alınması artık kesinleşti.
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Ayrıca stoper bölgesine de Maicon’un ayrılığı halinde iyi bir defans oyuncusu alınacak. Galatasaray yönetimi, temas halinde olduğu santrfor adaylarından birinin transferini hiç bekletmeden ocak ayının hemen başında yapmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı idareciler, ara transfer döneminin başlaması ile imzaları attırıp hem Fatih Terim, hem de golcü özlemi çeken taraftara iyi haberi vermek istiyor.