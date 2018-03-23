Transfer bombası! Mario Götze geliyor... İşte ücreti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Talisca ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'a Alman yıldız Mario Götze teklif edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Almanya Milli Takımı'nın ve Borussia Dortmund'un yıldızı olan Mario Götze için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşmelere devam eden Beşiktaş'a; şimdi de Mario Götze ismi önerildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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"10 MİLYON EURO BİTER"
Şenol Güneş'e Balotelli'yi aldırmayan ve bazı oyuncular konusunda bilgi veren dostlarının, "Brezilyalılara büyük paralar vermek büyük risk. Neden Dortmund'tan Götze için şansınızı denemiyorsunuz. 10 milyon euro'ya bu transferi bitirebilirsiniz" diyerek tavsiyede bulundukları ifade edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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21 MİLYON EURO'YU VERMEK DOĞRU MU?
Beşiktaş'ta Anderson Talisca tartışması iyice alevlendi. Brezilyalı yıldızın bonservisi için Benfica'ya 21 milyon euro ödenirse karşılığının alınıp alınamayacağı sorgulanmaya başlandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Avrupa'da Talisca tarzı oyunculara ödenen rakamlar araştırılırken; Avrupa'nın devlerinin '10 numaralara' eskisi kadar itibar etmediği ve para ödemediği bilgisi ortaya çıktı. Örneğin Ajax, Ziyech'e 11 milyon euro ödedi; Hollanda'da 8 gol ve 12 asistle oynadı, talibi yok. Yine Ajax, Davy Klaasen'i Everton'a 27 milyon euro'ya sattı, oyuncu adeta kayboldu gitti. (Fotomaç)