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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
ASpor
15 Mart 2019 - 14:29,

Transfer bombası erken patlattı! Anlaşma sağlandı...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de takviye çalışmaları şimdiden başladı.

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Sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak isteyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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İşte Fenerbahçe taraftarlarını yakından ilgilendiren transfer gelişmesinin ayrıntıları...

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Takımın istikrarlı ismi Martin Skrtel'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Fenerbahçe Yönetimi'ni harekete geçirdi.

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Fenerbahçe yönetimi Slovak savunmacıya 1 yıllık sözleşme önenirken, Skrtel iki yıllık sözleşmede diretiyor.

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Slovak yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, alternatif isimler üzerinde de çalışmaya başladı.

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Fenerbahçe'nin İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'te forma giyen defans oyuncusu Ahmed Hegazy ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki stoper, Mısır Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Kariyerine ülkesinin Ismaily takımında başlayan Hegazy, Fiorentina, Perugia ve Al Ahly formalarını giydi.

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Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'e 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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Bu sezon takımıyla 34 maça çıkan Hegazy,1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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Ahmed Hegazy'nin transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 8 milyon euro.

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Slovak futbolcu Martin Skrtel, 9 sezon formasını giydiği Liverpool'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu... (VİDEO)

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