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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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02 Ağustos 2019 - 09:43,

Transfer bitti! Hasan Ali Kaldırım sakatlanınca...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yıldız transferine kavuşuyor.

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1

Transferde yeni sezon öncesi Murat Sağlam, Allahyar, Max Kruse, Altay Bayındır, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi ve Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katan Fenerbahçe 8. transferini bitirmek üzere.

2

Sarı lacivertlilerde Audi Cup turnuvasında Bayern Münih ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yaklaşık 2 aya sahalardan kalacağı açıklanmıştı.

3

Bu bölgede sol bek orjinli alternatifi bulunmayan Fenerbahçe gözdesi Alexandar Kolarov'un transferini bitirmek harekete geçti.

4

Bayern Münih maçı sonrası düğmeye basan Sarı-Lacivertliler, mutlu sona çok yaklaştı.

5

İtalya'ya giden menajer Mirsad Türkcan, Roma kulübüyle masaya oturdu. Büyük oranda anlaşma sağlandı.

6​EL SIKIŞMIŞLARDI AMA...

​EL SIKIŞMIŞLARDI AMA...

20 Haziran'da İstanbul'a gelen Kolarov, Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. Ancak Roma kulübünün tutumu ve 4 milyon Euro'luk bonservis talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

7KOLAROV DA ETKİLİ OLDU

KOLAROV DA ETKİLİ OLDU

Roma yetkilileri ile görüşen Türkcan'ın 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

8

Kolarov'un da gitme konusunda İtalyanlar'a büyük bir baskı yaptığı belirtiliyor.

91-2 GÜNE İŞ BİTECEK

1-2 GÜNE İŞ BİTECEK

Bu gelişme sonrası Roma'nın inadının kırıldığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi. 1-2 güne işin bitmesi bekleniyor.

10

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