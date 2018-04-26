Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Trabzonspor'un yıldızı Galatasaray'a! İmza sezon sonu...
Bordo mavili takımla yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli oyuncunun yeni adresi belli oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray bir Trabzonsporluyu daha renklerine bağlamak üzere... Geçmişte, bordo mavili takımdan yaptığı transferlerle bir döneme damga vuran Galatasaray'ın yeni yıldızı belli oldu... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’a sürpriz bir isim önerildi. O isim Trabzonspor’un Slovak yıldızı Juraj Kucka…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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31 yaşındaki oyuncun Türkiye temsilcisinin Sarı-Kırmızılı yönetimle görüştüğü ve “Kucka’yı ister misiniz?” diye sorduğu ortaya çıktı. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray yönetiminin de buna sıcak baktığı ve teknik direktör Fatih Terim’in onay vermesi durumunda transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılılar, sezon başında da Juraj Kucka’ya talip olmuş, ancak Trabzonspor, Ndiaye yarışından çekilince Galatasaray da Kucka’dan vazgeçmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon Bordo-Mavili formayla 25 maça çıkan Slovak oyuncu, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Kucka, 1 Nisan’da Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde 50 metreden Muslera’yı avlamış ve attığı bu gol yılın golüne aday olarak gösterilmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kucka'nın, sezon sonunda Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Terim'in de bu oyuncuya onay verme ihtimali bir hayli yüksek. Özetle bu transfer için geri sayıma geçildi. (Güneş)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kaldı. Peki hangi takım şampiyon olur? İşte sizlerden gelen ilginç yanıtlar... İzlemek için videoya tıklayınız...