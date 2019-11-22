Trabzonspor'un yengesi konuştu: Alexander Sörloth...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un yengesi konuştu: Alexander Sörloth...
GeriFutbol Trabzonspor'un yengesi konuştu: Alexander Sörloth...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
21 Kasım 2019 - 21:28,

Trabzonspor'un yengesi konuştu: Alexander Sörloth...

Trabzonspor'un golcü ismi Alexander Sörloth, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 5. maçında, 4. golünü kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bordo-Mavili ekipte de gösterdiği perfomansla dikkatleri çeken futbolcunun Lena Selnes, Norveç basınına konuştu ve Sörloth'u anlattı... İşte Lena Selnes'in gözünedn Sörloth...

2

Sörloth her zaman işine odaklanan ve iyi olup olmadığına bakmaksızın her zaman büyük hedefler belirleyen birisi.

3

Faröe Adaları ile oynadığı maçta 2 gol attı. Maçtan sonra onunla konuştuğumda bana şunu dedi, "2 gol attım ama 3 gol atmalıydım.

4

Babam onlara karşı 2 gol attı. Bu, Sörloth'un zihin yapısını yeterince açıklıyor. Her zaman daha iyi olmak için çalışıyor.

5

Her şey çok iyi gidiyor. Her zaman pozitif gidiyor. Başarılı olduğu zaman bu beni daha çok mutlu ediyor.

6

Antrenman sonra geldiğinde hep bana gülümser. Maçtan ya da antrenmandan geldikten sonra onun ruh halini hemen anlayabiliyorum.

7

2015'ten beri Sörloth ile birlikteyim. Bodo Glimt, Danimarka, İngiltere ve Belçika şimdi de Türkiye'de.

8

Ben onu her zaman dört gözle bekleyen biriyim ve her macerasında yanında oldum. Sörloth da şu anda Trabzon'da çok mutlu.

9

İşte Lena Selnes'in Instagram paylaşımları...

10
11
12
13
14
15
16

Alexander Sörloth'ün açıklamaları

Alexander Sörloth Krasnodar maçı öncesi konuşmuştu

17

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Trabzonspor'un yengesi konuştu: Alexander Sörloth...
Yine yaptı yapacağını! Mourinho...
Erol Bulut: Onun dışında bir şey düşünmüyoruz
Dünya Futbolcular Birliği'nden skandal Türkiye uyarısı!