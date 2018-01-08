Trabzonspor'da flaş ayrılık! Milli yıldız...

Bordo mavili takıma büyük umutlarla transfer olan milli yıldız ile yollar ayrılıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rıza Çalımbay ile büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, yıldız futbolcusuyla ipleri kopardı. Milli yıldız, bavullarını toplarken yeni takımı da belli oldu... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Volkan Şen'in Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu döneminin başlamasıyla transfer çalışmalarına yön veren Akdeniz ekibi, rotayı Trabzonspor'a çevirdi. Hamzaoğlu'nun isteği doğrultusunda Trabzon'da forma şansı bulamayan Volkan Şen ile temasa geçen Antalya yönetimi mutlu sona ulaştığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rıza Çalımbay hocanın kadroda düşünmediği Volkan Şen'in kısa sürede Antalyaspor'a imza atması bekleniyor. Volkan Şen, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra eski takımı bordo mavililerin yolunu tutmuştu. (Fotomaç)