Trabzonspor - Fenerbahçe maçına damga vuran olay! Saha karıştı...
Trabzonspor, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından saha karıştı...
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Kasımpaşa maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakame'nin yerine ise 11'de Yusuf'a görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra kaleci Arda, yeni transferler Manuel Da Costa, Manoel Messias ve cezalı Nwakaeme kadroda yer almadı.
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ERSUN YANAL, KAZANAN KADROYU BOZMADI
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligin 19'uncu haftasında 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir müsabakasının 11'inde değişiklik yapmadı. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde eksik oyuncu yer almadı.
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ALİ KOÇ'A YOĞUN TEPKİ
Trabzonspor ile oynanacak olan maçı izlemek için Trabzon’a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a stadyuma girişi sırasında bordo mavili taraftarlar tarafından yoğun protestolar yapıldı. Ali Koç protestoların ardından bir süre bekledikten sonra aracından inerek stadyuma giriş yaptı.
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TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM
Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketen bordo mavililer, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açılırken, buranın da tamamen dolduğu görüldü. Bordo mavili taraftarlar, ayrıca karşılaşma öncesi transfer döneminin son gününde takıma katılan ve Fenerbahçe maçı kadrosuna alınan Guilherme’ye de yoğun ilgi gösterdi.
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Fenerbahçe karşılaşmanın henüz 47. saniyede öne geçti. Rodrigues'in ceza sahasın içerisine girip verdiği pası iyi değerlendiren Kruse tek vuruşla topu filelerle buluşturdu.
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Trabzonspor bu golün ardından çabuk toparlandı ve Sörloth ile Novak'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.
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İLK YARIDA GERİLİM
İlk yarının son anlarında Trabzonsporlu Pereira ile Serdar Aziz arasında gerginlik yaşandı.
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Büyük çekişmenin yaşandığı dev maçta Serdar Aziz, Pereira'nın kendisini çektiği yönünde itirazda bulundu. Bu esnada Pereira, Serdar'a tepki gösterdi.
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İkili arasında yaşanan gerilim ardından oyuncular kafa kafaya geldi.
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Öte yandan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo mavili yöneticilerle birlikte oturmadı. Koç, maçı Fenerbahçeli yöneticilerle arka planda izledi.
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Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve zirve yürüyüşünü sürdürdü.
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MAÇ SONU SAHA KARIŞTI
Mücadelenin ardından ise iki takım oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Uğurcan, Max Kruse ve Ozan Tufan arasındaki gerginlik yaşandı.
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Hakem Ali Palabıyık bu anlarda futbolcuları dikkatle takip etti. 4. hakem Serkan Tokat da Palabıyık'ın yanına gelerek karışıklıkta olan bitenle ilgili bilgi verdi.