Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay oldu! 'Trabzon, Türkiye'nin neresi?'

MUSTAFA DENİZLİ: SON DERECE ÖNEMLİ 3 PUAN Türkiye'nin bu hafta itibariyle kilitlendiği bir maçtı. Karşılaşma öncesi eskiden devam eden rekabetin üst düzeye çıktığını oynanmadan önce söyleyebiliriz. Özellikle belirtmek lazım ki, uzatma bölümüne kadar sahada iyi niyetle mücadale eden oyuncu bir grubu vardı. Trabzon oyuna o kadar gergin başladı ki yediği golle gerginliği duble yaptı. Maça tam anlamıyla şokla başladı. Oyunun kaderini tayin eden adam Uğurcan oldu. Trabzonspor dün kendisi için son derece önemli olan 3 puanı aldı. Futbol olarak oynadığı oyunun karşılığını aldığı dersek gerçekçi olmaz.