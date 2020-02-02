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Futbol
Haber Giriş: 02 Şubat 2020 - 08:21, /

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay oldu! 'Trabzon, Türkiye'nin neresi?'

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Mustafa Denizli, Uğur Meleke ve Ertuğrul Özkök değerlendirdi...

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Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederken karşılaşmayı yazarlarımız Mustafa Denizli, Uğur Meleke ve Ertuğrul Özkök yorumladı. İşte usta isimlerin gözünden Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi...

2MUSTAFA DENİZLİ: SON DERECE ÖNEMLİ 3 PUAN

MUSTAFA DENİZLİ: SON DERECE ÖNEMLİ 3 PUAN

Türkiye'nin bu hafta itibariyle kilitlendiği bir maçtı. Karşılaşma öncesi eskiden devam eden rekabetin üst düzeye çıktığını oynanmadan önce söyleyebiliriz. Özellikle belirtmek lazım ki, uzatma bölümüne kadar sahada iyi niyetle mücadale eden oyuncu bir grubu vardı. Trabzon oyuna o kadar gergin başladı ki yediği golle gerginliği duble yaptı. Maça tam anlamıyla şokla başladı. Oyunun kaderini tayin eden adam Uğurcan oldu. Trabzonspor dün kendisi için son derece önemli olan 3 puanı aldı. Futbol olarak oynadığı oyunun karşılığını aldığı dersek gerçekçi olmaz.

3SÖRLOTH’UN AKILLI KOŞUSU

SÖRLOTH’UN AKILLI KOŞUSU

Üretkenliği son derece azdı. Özellikle ilk yarıda orta sahada Fenerbahçe o kadar rahat top kullandı ki Trabzonspor’un üstünlük kurması mümkün değildi. Sörloth’un akıllı koşusu, Ekuban’ın akıllı pası, Sosa’dan her zaman beklediğim akıl dolu bir ters top ve devamında kafayla indirilen topa novak’ın vuruşu. İkinci yarıda Kruse’nin bu kadar rahat oynamasına Trabzonspor tedbir almayı düşündü ve Mikel’le bu alanları kapattı. Bu Fenerbahçe’ye ciddi bir olumsuzluk olarak yansıdı.

4SİYAH VE BEYAZ BİR ARADA

SİYAH VE BEYAZ BİR ARADA!

Maçta tempo, mücadele var mıydı? Vardı. Bütün bunları yöneten de bir hakem vardı. Ali Palabıyık benim çok beğendiğim hakemlerden biridir. Gerçekten mükemmel kararlarla oyunu yakından izledi. Ama bazı pozisyonlarda o kadar ters hareketler yaptı ki izleyenlere siyah ve beyazı bir arada yaşattı.

5STURRIDGE KATKI YAPAMADI

STURRIDGE KATKI YAPAMADI

Pozisyon açısından üretkenlik Fenerbahçe’deydi. Yapılan değişiklikler muhtemelen her iki takımın da beklentilerini karşılamadı. Bir miktar Guilherme, o kadar... Sturridge de hiçbir katkı yapamadı. Sivas’ın puan kaybetmesiyle üst taraftaki iddialı takım sayısının çoğalacağı net bir şekilde görülüyordu. Kısacası Trabzonspor’un dün akşam aldığı 3 puan bu sezonun en değerli 3 puanı olacak.

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İKİ HOCA DA ŞOKLA BAŞLADI

Ersun hoca da Hüseyin hoca da maça şokla başladı. Dakika dolmadan gelen gol ve maçtaki tansiyonu daha da artırdı. Sörloth’un akıllı koşusu ve vuruşu oyunu tekrar başa çevirdi. Trabzonspor’un net gol pozisyonları yoktu. Fenerbahçe’de ise ilk yarıda bunları bir hayli Fazla gördük. Ersun Yanal, Emre değişikliğini daha erken yapabilirdi.

7UĞURCAN TEK KELİMEYLE MÜKEMMELDİ

UĞURCAN TEK KELİMEYLE MÜKEMMELDİ

Maçta iyiler vardı ama sahada bir tane mükemmel vardı, o da Uğurcan’dı. Onun dışında Sosa, Sörloth, Novak hatta bunların yanına ikinci yarıda takıma katkısıyla Mikel’i de dahil edebiliriz. Fenerbahçe'de ise Kruse, Gustavo, Isla ve Jailson da bunlara yardımcı aktör olarak da ilave edilebilir.

8HÜSEYİN ÇİMŞİR İÇİN ZOR SINAVDI

HÜSEYİN ÇİMŞİR İÇİN ZOR SINAVDI

Hüseyin Çimşir ilk defa böylesine önemli bir maçta sahaya takımın başında çıktı. Onun içinde çok zor bir sınavdı. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe’nin bu kadar rahat topla buluşmasını daha erken tedbir alabilirdi. Neticede kazanan takımın hocası olarak sahadan ayrılıyor. Camiayla olan güven bağlarını da güçlendirdi.

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KRUSE ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

Fenerbahçe'de oyunun dengesini değiştiren adam Kruse... Ya gol atıyor ya da asist yapıyor. İlk yarıda bunu çok rahat yaptı. obi Mikel özellikle top rakipteysen ona yakın oynayarak bu avantajı kaldırdı. Ve Fenerbahçe’nin oyundaki en büyük gücü Kruse’yi durdurdu.

10UĞUR MELEKE: BİR SÜPER YILDIZ DOĞUYOR

UĞUR MELEKE: BİR SÜPER YILDIZ DOĞUYOR

İlk devrede tam 21 şut-11 korner vardı, faul sayısı 10’da kaldı. Biz bu ligde faul sayısının şut sayısını alt ettiğine çok şahit olduk, ilk 45’te kornerlerin bile faullerden fazla olması muazzamdı doğrusu. Her anı heyecan dolu, süper bir ilk yarı oynandı Trabzon’da. Ancak 46’da kontak kapatıldı sanki. 45-75 arası yarım saatte tek bir isabetli şut vardı. İki korner atıldı ve tam 17 faul izledik. İkinci yarılarda Trabzon’un vites düşürmesine alışığız ama bu kez Fenerbahçe’nin de tempoyu artıramadığını gözlemledik. Trabzon’un alışılmışın aksine daha olgun bir maç finali yapmasını sanırım birkaç temel faktörle açıklayabiliriz:

11GEÇİŞ OYUNU KATİLİ NDIAYE

GEÇİŞ OYUNU KATİLİ N'DIAYE

Fenerbahçe bir geçiş oyunu ustası. Yanal, rakibin tamamlayamadığı hücumlarda yapılan çıkışlara bayılıyor. Ama Trabzon’un yeni transferi n’Diaye de bir geçiş oyunu katili. Çok kritik anlarda çok kritik hücumlar kesti Ndiaye.

12ÜNAL KARAMANIN BÖYLE KADROSU OLSA DİYE...

ÜNAL KARAMAN'IN BÖYLE KADROSU OLSA DİYE...

Trabzon’un ikinci devrelerdeki düşüşlerinde Ünal Karaman’ın defalarca çaresiz kaldığını izlemiştik. Ancak Trabzon kulübesi öyle güçlendi ki, doğrusu içimden “Keşke Karaman da böyle bir kulübeyle oynayabilseydi” dedim. Guilherme, Sturridge, Abdülkadir, Hosseini’li böyle güçlü bir kulübeye hasretti Trabzon.

13LIVERPOOL GİBİ

LIVERPOOL GİBİ

Liverpool’un Premier Lig’de yarattığı farkı, Trabzonspor Süper Lig’de yaratıyor. Ligin en iyi taç kullanan takımı, dün de Pereira ve Novak’la defalarca tehlikeli oldu.

14REKABETİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

REKABETİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İki takım arasındaki en ciddi farkıysa kesinlikle Uğurcan yarattı. Altay, dün maçı tek kurtarışla tamamladı, o da Yusuf’un uzaktan anlamsız bir şutuydu. Yani Altay’ın kalesine gelen 3 şuttan ikisi gol oldu. Uğurcan’sa 43, 45 ve 90’daki üç hayati hamlesi başta olmak üzere tam 8 kurtarış yaptı dün akşam. 25 Kasım 2018 günü Ünal Karaman, yine bir Fenerbahçe maçında Onur’un yokluğunda eldivenleri Esteban’a değil genç Uğurcan’a verdiğinde belki de farkında olmadan kaderini değiştirdi bu rekabetin. Bir süper yıldızın doğuşuna tanıklık ediyoruz hep beraber.

15ALİ PALABIYIK ÜZERİNE

ALİ PALABIYIK ÜZERİNE

Verdiği-vermediği kararlar detayına girmeyeceğim. Ancak üzülerek söylemeliyim ki, kötü bir performans göstereceğini tahmin ediyordum maç öncesinde. Bir hakemi aynı zor fikstüre 3 kez üst üste vermek, akla-mantığa aykırı. MHK, kendi hakeminin üstünde gereksiz bir baskı oluşturdu. O da kötü bir maç yöneterek şaşırtmadı.

16ROY HODGSON YANILIYOR

ROY HODGSON YANILIYOR

Roy Hodgson yaşayan bir efsane. Benim büyük hayranlık duyduğum bir bilge. Tam 44 yıldır teknik adamlık yapan bir tarih. Ancak Sörloth’un Süper Lig’de attığı golleri İngiltere’de atamayacağı tespitine kısmen itirazım var. Bu sezon Avrupa’da 3, milli takımda da 4 golü var Sörloth’un. Bu genç adam, Premier Lig’de 8-10 takımda direkt oynayabilecek, sezonda da 10 gol yapabilecek özellikte.

17FORVET DE LAZIMDI

FORVET DE LAZIMDI

Dün Hüseyin Çimşir (gole ihtiyacı olmamasına rağmen) oyuna Guilherme ve Sturridge’i soktu. Daha da takıma katılacak Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür’ü var. Yanal’sa gole ihtiyacı olan bir günde oyuna Deniz ve Ferdi’yi sokabildi. Mevlüt belli ki kulübe tamamlayıcı. Moses da ayrıldı. Fenerbahçe’nin birincil ihtiyacının sol bek olduğu doğruydu. Ancak kulübedeki hücum opsiyonları da sanki dar.

18ERTUĞRUL ÖZKÖK: PREMIER LİG MAÇI SEYRETTİK

ERTUĞRUL ÖZKÖK: PREMIER LİG MAÇI SEYRETTİK

Maçı televizyondan seyreden biri olarak ikinci cümlem de şu: Sahanın görüntüsü, renkleri, staddan gelen “Spor soundu”, yani sesi. Bir Premier Leage maçıydı. Bugün bu görüntü ne İspanya liginde var ne İtalya liginde... Sahada Premier Leage kalitesine uygun üç oyuncu vardı. Fenerbahçe’de Kruse, Muriç ve Trabzonspor’da Sörloth...

19TRABZON ARTIK TÜRKİYENİN BARÇASI MI MANCHESTERI MI

TRABZON ARTIK TÜRKİYE'NİN BARÇA'SI MI? MANCHESTER'I MI?

Fenerbahçe'ye gelince... Eminim daha maç başlarken her Fenerbahçeli’nin kafasındaki soru şuydu: Başakşehir maçındaki performansı tekrarlayabilir miyiz? Yani takım istikrarlı bir futbola kavuştu mu? Dünkü maçtan sonra cevabım şu: Evet bu takım artık istikrara doğru yürüyor. Trabzon açısından hep düşündüğüm şey şudur: Trabzon Türkiye’nin neresidir? Manchester’ı mı? Liverpool’u mu? Milan’ı mı? Marsilya’sı mı... Şu an için Barcelona’sı değil... Ama kesinlikle Olympique Marsilya’sı..

20MAÇ BOYUNCA GÖRDÜĞÜMÜZ 2 KİŞİ

MAÇ BOYUNCA GÖRDÜĞÜMÜZ 2 KİŞİ

Dün Premier Leage kalitesinde bir maç izledik. Ama ekran başındaki insanlar için Premlier Leage’den iki eksiklik vardı. Maç boyunca iki insanı hiç göremedik. İki takımın teknik direktörü. Oysa modern futbolda en az futbolcular kadar teknik direktörleri görüyoruz. Neden? Stüdyodaki reji, modern futbolun bu gerekliğini bilmiyor mu? Yoksa kulübe yönetimi, psikolojik motivasyon açısından eksik mu kalıyor.

21KULÜBEDE MOURINHO MU YOKSA KLOPP MU İSTERSİNİZ

KULÜBEDE MOURINHO MU YOKSA KLOPP MU İSTERSİNİZ?

Gerek Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gerek Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, Mourinho tarzı ‘cool’ yani sakin teknik direktörler. Tamam Mourinho gibi Guardiola gibi ‘cool’ takılmak iyi ama insan hem tribünde hem ekran başında duygu da arıyor. Maç sonrasında Mourinho tarzı ‘hiç sevinmemiş gibi yapmak...’ Guardiola gibi rakip teknik direktörün elini sıkıp kaybolmak doğrusu bana yetmiyor. Ben bir Akdenizli olarak Jürgen Klopp gibi takım gol attığında futbolcudan da tribündeki insandan da daha çok sevinen... Takım yenildiğinde ekran başındaki 14 yaşındaki taraftar kadar güzel ağlayabilen teknik direktörler arıyorum. Yani hem oyuncuyu yöneten, hem tribüne hem ekran başındaki insana ruh veren teknik direktörler. Dün akşamki maçta bu ruhu hiç göremedim.

22FENERBAHÇE MÜKEMMEL GOLÜN ŞİFRESİNİ ÇÖZEMEDİ

FENERBAHÇE MÜKEMMEL GOLÜN ŞİFRESİNİ ÇÖZEMEDİ

Oyuna gelince... Birinci gözlemim... Fenerbahçe rakip takımın ‘çalışılmış pozisyonlarının şifresini’ çözmekte yetersizdi. En çarpıcı iki örneği şu: 16’ncı dakikada Sörloth’un attığı birinci Trabzonspor golü teknik deyimle ‘mükemmel goldü.’ Mükemmeldi çünkü çalışılmış bir poziyondu ve şifresini çözmek kolaydı. Trabzonspor bu golden 15 dakika sonra, 31’inci dakikada aynı pozisyonu yeniden yarattı. Bundan bir dakika sonrasında ise bu çalışılmış golün simetrik bir replikası olarak ikinci golünü de attı. Üstelik Vedat Muriç maçtan sonra şunu söyledi: “Maçtan önce Trabzon’un böyle kanattan gelen ortalarla gol atacağını biliyorduk.”

23F.BAHÇEDE YIRTICI KISA BOYLULAR SIKINTISI

F.BAHÇE'DE YIRTICI KISA BOYLULAR SIKINTISI

Fenerbahçe ilk yarıyı yüzde 68 gibi açık ara farklı bir top kontrolü ile kapattı. Yani Trabzon kalesi önüne kadar hep rahat geldi. Ancak o noktada hep bir eksikliği gördüm. O gri alandan itibaren yırtıp atacak, söküp çıkaracak bir Salah modeli yok. Oysa Messi, Salah gibi oyuncular artık “Yırtıcı kısa boylular” dönemini açtı.

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