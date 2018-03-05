Trabzonspor - Beşiktaş maçından kareler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maçta ekrana yansımayan görüntülerde objektiflere önemli anlar takıldı. İşte maçın fotoromanı...
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı.Maçtan önce sahada en çok dikkat çeken şey Alvaro Negredo'nun mutsuzluğuydu.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Fenerbahçe derbisinde 2 asist yapan İspanyol golcünün yerine Şenol Güneş, Vagner Love'ı ilk 11'de başlattı. Bu karar İspanyol golcünün moralini bozdu. Negredo'nun yedek kulübesinde yüzünden düşen bin parçaydı. Isınmaya geç çıkan yıldız oyuncu, topa bile dokunmadı ve şut çalışmasını izledi.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Vagner Love kenara gelirken, takım arkadaşı Alvaro Negredo'ya başarılar dilemeden kulübenin yolunu tuttu. Negredo'nun sahadan ayrılan Love'a bakışı da objektiflerden kaçmadı. Sahada ise bambaşka bir Negredo vardı.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Bu olay Negredo'yu küstürmek yerine daha da ateşledi. Hırslı bir şekilde oyuna giren İspanyol Boğası, 58. dakikada sahaya ayak bastı. Negredo, Vagner Love'ın yerine oyuna girerken 71. ve 78. dakikalarda Babel'in attığı iki golün de asistini yaptı ve maçın kilit isimlerinden oldu.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Beşiktaş'ta Adriano ikinci yarıda gözüne aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldıza hemen tedavi yapıldı. Gözü sargıya alınan Adriano, 65. dakikada yerini Caner Erkin'e bıraktı.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Maçın ikinci devresinde bir taraftar sahaya girerek Türk bayrağı açtı. Hakem Halis Özkahya taraftarın sahaya girmesiyle maçı durdurdu. Taraftar görevliler eşliğinde, olaysız bir şekilde sahadan çıktı. Maç ise kısa bir aranın ardından devam etti.
Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş içinse bu maçın anlamı büyüktü. Trabzon'un efsane ismi Güneş, eski öğrencileriyle hasret giderdi. Bordo-mavililerin file bekçisi Onur Kıvrak ile samimi bir şekilde sohbet eden Güneş, Jose Sosa ve Olcay Şahan ile de kucaklaştı.