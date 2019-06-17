Trabzonspor 204 milyon TL'yi elinin tersiyle itti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor büyük bir geliri elinin tersiyle itti.
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Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle altyapıya ve maliyeti düşük yabancı oyunculara yönelen bordo mavililer başarılı bir sezon geçirerek ligi 4. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını elde etti.
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Karadeniz ekibinde en fazla öne çıkan futbolcular ise takımın altyapıdan yetişen Yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu.
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İki futbolcuyu bir çok Avrupa kulübü yakından takip ederken bordo mavili kulübe gelen transfer teklifleri de oldu.
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Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı dışında geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan bir başkan isim de İsrail ekibi Beer Sheva'dan 1,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anthony Nwakaeme oldu.
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30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu oynadığı 31 maçta 11 gol, 11 asist ile Trabzonspor'un başarısında önemli pay sahibi oldu.
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "1 milyon Euro'ya aldığımız Anthony Nwakaeme için kulübe gelen 4' milyon Euro'luk teklifi reddettik" diye konuştu...
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Böylelikle Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için gelen 12 milyon Euro, Abdülkadir Ömür için gelen 15 milyon Euro ve Nwakaeme için gelen 4 milyon Euro'luk teklifi elinin tersiyle iterek, 31 milyon Euro gelirden vazgeçti.
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ÜLKE EKONOMİSİNE İHANET ETMİŞ OLURUM
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için gelen transfer tekliflerine değinen Başkan Ağaoğlu, “Bizim oyuncularımıza sadece para gözüyle bakmak yapabilecek hataların en büyüğü olur. O irtifayı hiçbir para ile ölçemezsiniz. Monaco ve Lille’den gelen teklifler için dedim ki, kulübün borcu 160 milyon Euro’yu getirip tamamını koysanız dahi bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum.
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Bu oyuncular Türkiye’nin en değerli iki oyuncusu mu? Sizin yapacağınız teklifler 8, 9, 10, 15 gibi rakamlarla gelen tekliflere değer verirsem, şehrimize kulübüme ihanet etmiş olurum.
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Ülke ekonomisine ihanet etmiş olurum. Ülkenin 2 pırlantasını almak için buradasınız, o zaman masaya geldiğiniz de pırlantanın gerçek değeriyle masaya geleceksiniz o da inşallah önümüzdeki sene, Yusuf ve Abdülkadir sadece para olarak değil ülkeyi Trabzonspor’u temsil edecekler.
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Arkalarından gelen arkadaşlarının kardeşlerinin önünü açan insanlar olacak. Asla sıradan bir oyuncu transferi gibi yurt dışına göndermek istemiyoruz.
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En iyi yere en iyi parayla gidecek” diye konuştu.
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Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'dan şampiyonluk açıklaması...