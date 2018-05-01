Trabzonspor'da flaş rapor! Burak Yılmaz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sezon sonunda Fırtına’dan ayrılması beklenen Rıza Çalımbay, takım içindeki son durumu anlatan geniş bir rapor hazırladı. Takımının güçlü ve zayıf yönlerini çıkartan tecrübeli çalıştırıcı, raporunu Başkan Ahmet Ağaoğlu’na sundu.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Bordo-Mavililer ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla takımdan ayrılacağının sinyallerini veren teknik direktör Rıza Çalımbay, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun isteği üzerine geniş çaplı bir rapor hazırladı. (Fanatik)
Foto: AJANSLAR
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Takımın artılarını ve eksilerini çıkartan tecrübeli teknik adam, hazırladığı raporu dün Trabzonspor’un patronuna sundu.İşte Çalımbay’ın analizleri...
Foto: AJANSLAR
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1-Ücret farklılıkları en aza indirilmeli
Tecrübeli teknik adam, listenin ilk sırasına oyuncular arasındaki ücret farklılıklarının en aza indirilmesi gerektiğini yazdı.Futbolcuların senelik ücretleri arasında büyük bir uçurum olduğunu vurgulayan Çalımbay, maddi anlamda sıkıntı yaşanan günlerde mali dengenin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda Çalımbay, bu durumun takım içerisindeki huzur açısından da önemli olduğunu belirtti.
Foto: AJANSLAR
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2-Burak takımda kalmalı
Rıza Çalımbay, attığı 23 golle harika bir sezon geçiren ve taraftarının sevgilisi olan Burak’ın satılmaması gerektiğini yönetime iletti.Yıldız oyuncunun takımdan ayrılması durumunda yerinin zor dolacağını belirten 55 yaşındaki çalıştırıcı, diğer forvetler Hugo Rodallega ve Dame N’Doye’un da performans olarak yetersiz olduğunu söyledi.
Foto: AJANSLAR
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3-Savunmaya takviye şart
Başarılı çalıştırıcı, savunma bölgesinin ise yetersiz olduğunu kaydetti.Tecrübeli hoca, Jan Durica’nın ilerleyen yaşı, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok’un istikrarsız performansı, Mustafa Akbaş’ın sakatlıkları nedeniyle stoper bölgesine en az 1 transferin şart olduğunu iletti. Çalımbay, sol bek bölgesinde Novak’ın arkasında bir isim olmamasınının da uzun periyotta sıkıntı yaratabileceğini aktardı.Çalımbay, sol bek bölgesinde Novak’ın arkasında bir isim olmamasınının da uzun periyotta sıkıntı yaratabileceğini aktardı.
Foto: AJANSLAR
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4-Onur'un alternatifi yok
Deneyimli hoca, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan kaptan Onur Kıvrak’ın alternatifi olmadığını belirtti. Esteban’ın psikolojik ve fizik olarak tamamen hazır olmadığını söyleyen Çalımbay, Uğurcan Çakır’ın da henüz istenilen seviyeye gelmediğini dile getirdi. Başarılı teknik adam, bu nedenle kulübede oturmayı dert etmeyecek, uygun maliyetli bir eldivenin takıma katılması gerektiğini kaydetti.
Foto: AJANSLAR
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5-Hazırlık kampına altyapı desteği
Altyapıdan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi iki genç yıldızın çıktığını hatırlatan Rıza Çalımbay, bu isimlerin şu anda takımın en etkili oyuncuları olduğunu vurguladı. Trabzonspor’un U21 ve U19 takımlarında da çok yetenekli futbolcuların bulunduğunu kaydeden başarılı çalıştırıcı, sezon başı hazırlık kampına altyapıdan 7-8 oyuncugötürülmesi gerektiğini dile getirdi.