Trabzon yerel basını: 'Patron böyle mutlu son olmaz'

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Medipol Başakşehir gibi rakiplerinin puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Trabzonspor, bu sezon ilk golü attığı 6 karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamadı.