Trabzon yerel basını: 'Patron böyle mutlu son olmaz'
Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 6 maçtan galip ayrılamadı ve ligde bu alanda en fazla puan kaybeden takım oldu. Trabzon yerel basını da bordo mavili takımın yenilgisini manşetlerine taşıdı.
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Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Medipol Başakşehir gibi rakiplerinin puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Trabzonspor, bu sezon ilk golü attığı 6 karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamadı.
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ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADIĞI 6 MAÇTA 14 PUAN KAYBETTİ
Bordo-mavililer, bu sezon ligde 1-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 1-1 berabere, 1-0 öne geçtiği Gençlerbirliği karşısından 2-2 berabere, 1-0 öne geçtiği Demir Grup Sivasspor maçından 2-1 mağlup, 1-0 öne geçtiği Medipol Başakşehir karşısından 2-2 berabere, 1-0 öne geçtiği Galatasaray karşısından 1-1 berabere ve son olarak 1-0 öne geçtiği Yukatel Denizlispor karşılaşmasından 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
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15’inci hafta itibariyle 26 puanla ligde zirvenin 7 puan gerisinde 4’üncü sırada yer alan Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadığı söz konusu bu 6 müsabakada 4 beraberlik ile 2 yenilgi aldı ve toplamda 14 puan kaybı yaşadı.
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YEREL GAZETELERDEN ‘HAYAL KIRIKLIĞI’ YORUMU
Öte yandan Yerel gazeteler, Trabzonspor’un Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında öne geçip 2-1 mağlup olduğu Yukatel Denizlispor maçının ardından, “Hayaller yıkıldı, büyük darbe, böyle mutlu son olmaz” yorumlarını yaptı.
Yerel gazetelerin manşetleri ve yorumları şöyle:
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Sonnokta Gazetesi: “Patron böyle mutlu son olmaz”
“Bu Denizli karşısında 1-0’dan maçı veriyorsak herkes şapkasını önüne koyacak”
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Günebakış Gazetesi: “Büyük darbe”
“Trabzonspor, fırsat haftasında resmen işkence çektirdi, Denizli’ye teslim oldu”
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Karadeniz Gazetesi: “Yaktın bizi Hugo!”
“Trabzonspor, kazanması halinde büyük avantaj sağlayacağı maçta Denizlispor’a eski yıldızının 2 golüyle boyun eğdi”
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Taka Gazetesi: “Rodallega hayalleri yıktı!”
“Trabzonspor, eski yıldızının golleriyle Denizlispor’a mağlup oldu, zirve yolunda ağır yara aldı”