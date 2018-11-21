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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Fotoğraflar: Arşiv
21 Kasım 2018 - 12:28,

Trabzon, Fener taraftarına yasak! Rakı şişesi, kapı kolu...

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına, sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

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Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.

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Geçmişte oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında büyük olaylar yaşanmış, yarıda kalan karşılaşmalar olmuştu.

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Sahaya atılan rakı şişeleri, kapı kolları, pet şişeler ve sökülen direkler ülke gündemine oturmuştu.

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Özellikle Volkan Demirel'e gösterilen tepkiler olayların fitilini ateşlemişti.

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İki camia arasında yaşanan gerginlikleri göz önüne alan Trabzon İl Güvenlik Kurulu da sarı-lacivertli taraftarların maça girmesini yasakladı.

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Bilindiği üzere son yıllarda deplasman yasakları kalktı ve büyük takım taraftarları deplasmanda maç izlemeye gidebiliyor.

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Daha önce Trabzonspor deplasmanında sahaya atılanlar:

*Cep telefonu

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*Kapı kolu

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*Kale direği

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*Bıçak

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*70'lik rakı şişesi

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*Küllük

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*Çakmak

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*Tuğla

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*Bozuk para

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*Ayakkabı

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Icardi gollerine devam ediyor!

Arjantin ve Meksika, hazırlık maçında karşılaştı. Tangocular, Icardi ve Dybala'nın golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

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