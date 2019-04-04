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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
04 Nisan 2019 - 10:15,

Tosic'ten Jelena'ya 1 milyon euroluk teselli

Futbolcu Dusko Tosic, geçen ay annesini kaybeden eşi Jelena Karleusa'nın acısını dindirmek için kolları sıvadı.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic, geçen ay annesi Divna'yı kaybeden eşi Jelena Karleusa'nın acısını dindirmek için kesenin ağzını açtı.

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Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Jelena, sinir krizleri geçirince bir süre klinikte tedavi görmüştü.

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Tedavisi geçen günlerde biten popçu, her köşesinde annesinin hatırasının bulunduğu milyonluk villasına giremez oldu.

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Futbolcu da bunun üzerine süper lüks villayı baştan aşağı yenilemeye karar verdi. Karleusa, tadilat için 1 milyon euro (6 milyon 200 bin lira) harcadı.

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Jelena, villaya 100 bin euro'luk (624 bin lira) 4 banyo, 50 bin euro'luk (312 bin liralık) giyinme odası, yüzme havuzu, iki mutfak ve üç misafir odası yaptırdı.

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Sadece fayans ve sıhhi tesisat için 100 bin euro'nun harcandığı süper lüks villada çiftin kızları Nika ile Atina'nın odaları da sevdikleri çizgi film karakterleriyle dekore edildi.

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'KOCAM SAĞ OLSUN'Jelena, eşi Dusko'nun annesi için de oda hazırlattı. Karleusa, Sırp basınına da içini şöyle döktü:

8/11Kocam sağ olsun

'Kocam sağ olsun'

"Kocama minnettarım. Tüm kazancımı ayakkabı ve kıyafete harcadım. Eğer o olmasaydı, şimdi büyük bir gardıropta yaşıyor ve şöminede ayakkabı yakıyor olurduk."

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