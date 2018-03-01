Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Toroğlu'ndan sert sözler: Tam teşekküllü hastaneye...
Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı finale ilk maçında karşı karşıya geldi. Maçta 2-2 sona ererken, 3 kırmızı kart çıktı. Bu karşılaşma sonrası ünlü yorumcu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu.
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Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Türkiye Kupası maçı sonrası Erman Toroğlu açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun açıklamalarından satır başları :
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Lig maçı değil, kupa maçı. Fenerbahçe inanılmaz bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe 2 gol attı. Şöyle düşünelim 3-2 yenilse bile evinde 1-0 kazansa tur atlar. Alper'i tam teşekküllü bir hastaneye götürmek lazım. Senin sarı kartın var. Sana yem atsalar gitme. Ateş var gitme oraya. İlk sarı kartın doğru. İkinci yarı inanılır gibi değil. Sonra ağlıyor. Takımını 10 kişi kalıyorsun
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Lens, 'hoca beni hangi maçta oynatacak' diyor ama sahada yürüyor yani çok enteresan. Yaşı 30 bu oyuncunun hayırlı işler. Quaresma oyuna girebilir ikinci yarıda. Bence Negredo ile ikisinin beraber oynaması lazım. En fazla ortayı Quaresma yapıyor.
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Bu maçın rövanşını da Fırat Aydınus yönetmeli. Bu maçta kartlar, fauller vs. denge değişmemeli. Bu maçın rövanşını aynı stil hakem yönetmeli. Yorumlar farklı olabilir. Saçma sapan işler oldu, doğru işler oldu. Bazı oyuncuların bu akşam akıllı olmadığını düşünüyorum.
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Volkan, Quaresma, Alper saha dışında kalanların yüzlerine bakın. Bütün bu futbolcuları hazırlayan kim teknik adamlar. Bir teknik adam derse ki bugün gereksiz kart görülmeyecek derse kimse atılmaz. Bugün Soldado ve Pepe oynaştılar ama atılmadılar. İkili mücadele ettiler ama atılmadılar. Sarı kart olan oyuncuların girmemesi lazım. Volkan senin işin ne orada itiraz etmesi olamaz