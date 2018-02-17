Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Pepe için olay yorum! 'Real Madrid'de oynadıysan...'
Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya mücadeleden çok hakem Alper Ulusoy'un kararları damga vurdu. Bu maç sonrasında ünlü yorumcu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu.
Foto: HÜRRİYET
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Foto: HÜRRİYET
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Atiker Konyaspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu maçı bu şekilde kaleme aldı.
Foto: HÜRRİYET
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Maç başlıyor, Mehmet Özdilek "Ben bu Beşiktaş'ı yeneyim" diyor, fazlaca hücumcu kullanıyor. Eee defansta da adamları var... Ama ortada bir boş alan var; ne yaparsan yap... Top gezdir, top oyna, Konya kalesini git, istersen geri dön.. Beşiktaş bu yarıda Konya'nın ipini çekebilirdi, yapamadılar! İkinci yarı, Mehmet Özdilek normale döndü, doğru da değişiklikler yaptı ve maça ortak oldu. 60'ıncı dakikadan sonra ise maç 'Rus Ruleti'ne döndü. Öyle pozisyonlar oldu ki, inanılır gibi değil.
Foto: HÜRRİYET
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İki taraf da alabilirdi, berabere bitti. Peki, beraberliği iki taraf da hak etti mi, evet! "Bu takım, öteki takıma göre çok daha iyiydi" diyecek halimiz yok. Benim anlayamadığım bir şey var. Pepe gibi profesyonel bir adam, Real Madrid'de top oynamışsın. Bir sarı kart görüyorsun olacak şey değil. Haftaya da F.Bahçe derbisi var ve sen cezalı duruma düşüyorsun, yoksun! Talisca da bir sarı kart gördü, o da haftaya F.Bahçe maçında yok. Ama o kartı Talisca görmedi, hakem gösterdi! Talisca'nın sarı kartı, hareketlerine ve itirazına verildiyse bir şey diyemem.
Foto: HÜRRİYET
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Ama ikili mücadelede Talisca sarı görmezdi. Çünkü müdahaleyi yapan Konyalı futbolcuydu! Serkan Kırıntılı hatasız oynadı diyebilirim. Yediği gol şanssızlıktı. Top önündeki Beşiktaşlı oyuncuya çarptı yön değiştirdi. Bu golde ofsayt yoktu, yardımcı doğru yakaladı. Hakem mesela; Lens'in rakibe ceza alanı içinde yaptığı harekete penaltı çalabilirdi. Çünkü Lens, topu bıraktı, topu giden oyuncuyu tuttu, kenara itti. Top da kalecisine gitti. Bir Beşiktaş hücumunda ceza alanı dışında Talisca çok rahat ilerlerken; Filipoviç, Brezilyalıyı iki defa itti. Sonra ceza alanına girerken de bıraktı. Hakem bunları es geçti! Talisca'nın ilk pozisyonda tutulduğunda, yakında başka Konyalı futbolcu da yok.Hakem buna faul verse, bir de kırmızı kart vermeliydi.
Foto: HÜRRİYET
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Ama hakem 2. kez süren pozisyondan sonra da faul çalmayı ve oyunu devam ettirdi. Burada faulü verseydi 2. sarı kartı da gösterebilirdi, bariz gol şansından kartın rengi kırmızı da olabilirdi! Tolgay'ın bir pozisyonu var ceza sahası içinde. Top Tolgay'ın sol koluna geliyor. Önce kolunu açıyor, sonra da yalandan çekiyor; top da koluna vuruyor. Hakem bu pozisyona da 'devam' dedi. Ulusoy konusunda MHK'nın ısrarcı olmamaları gerekir.