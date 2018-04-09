Toroğlu'ndan flaş sözler: 'Ozan Tufan'ı G.Saray'a...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu ayrıca Kocaman'ı ağır bir dille eleştirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu ayrıca Kocaman'ı ağır bir dille eleştirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı şekli belli.'Önce sağlam defans yapayım sonra nasıl olsa atarım.' İyi güzel de karşındaki takım düşme hattında. Sen bunu yenemezsen zaten işin bitiyor. Tedirgin oynayan senin rakibin. Peki o tedirgin oynuyor, sen de tedirgin oynatıyorsun bu iş nasıl olacak?
Fotoğraflar: Arşiv
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TARAFTARI İNANMIYOR
Yani Fenerbahçe'nin hazırlayıp da attığı bir gol göremedik dün akşamki maçta. Birinci gol, top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Yardımcı hakem yerinde olsa inanacağım. Ama yerinde olmadığı için pozisyona inanmıyorum. Fenerbahçe'nin stadı 52 bin kişilik. Ama dün akşamki karşılaşmada tribünlere gelen 22 bin kişi var. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına kendi seyircisinden yarısından fazlası inanmıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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OZAN'I G.SARAY'A VER
Mağlup olabilirsiniz, berabere kalabilirsiniz ama iyi futbol oynarsınız. Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın gönderdiği Alex'ten sonra o tarz bir futbolcu geldi mi?Cevap net bir şekilde hayır. Fenerbahçe zorluya zorlaya gidiyorlar bu kalitesiz ligimizde. Dün gece bunun bir örneğini daha gördük.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sarı-lacivertli takım biraz mücadele ediyor ama oynadıkları futbolun karşılığı keçiboynuzu gibi. Mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan nerede? Mehmet Ekici nerede? Ozan'ı verin G.Saray'a bakalım seneye nasıl olacak? Teknik direktör ego ile hareket edemez.
Fotoğraflar: Arşiv
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FATİH TERİM'E BAK
Aykut Kocaman'ın zevk vermeyen futboluna bak, bir de Fatih Terim'e... Fatih hoca bir şeyler yapıyor, yeni isimleri takıma monte ediyor ve taraftarlar hemen her maçta zevk alıyor. Yani Terim ölüyü diriltirken, Kocaman ise canlıyı tabuta koyuyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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"72 puan bizi..." Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...