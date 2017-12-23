Toroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Terim'in gelmesi Beşiktaş'ı...
Sivasspor ile Beşiktaş, ligin 17. haftasında kozlarını paylaştı. Sivasspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Maç sonu ünlü yorumcu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fotoğraflar: AJANSLAR
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Fotoğraflar: AJANSLAR
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Fotoğraflar: AJANSLAR
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Beşiktaş'ın puan kaybetmesinde rakip kapanıyo lafına inanmıyorum. Ben istatistiklere inanmıyorum. 20 şut, 30 şut önemli değil. İnanmıyorum. Şut da nasıl şut bunlar. Dağlara taşlara...
Fotoğraflar: AJANSLAR
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Galatasaray'ı hep eleştiriyolardı içeride iyi oynayıp kazanıyor, deplasmanlarda kayboluyor diye. Şimdi Beşiktaş da aynı. Deplasmanlarda kayboluyor.
Fotoğraflar: AJANSLAR
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Vida'nın dün gece ortaya çıkması çok büyük bir hata. Senin oynayan adamın var Tosic. Vida'yı açıklarsan etkilenir. Maçtan sonra açıkla ne var ya? Herhalde Fatih Terim gündemini dağıtmak için yaptılar ama hata oldu.
Fotoğraflar: AJANSLAR
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Fatih Terim'in gelişi Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da psikolojik olarak bozacak. Bazı Galatasaray taraftarları memnun değil ama rakip takımları bozdu bile Fatih Terim.Şenol Güneş Quaresma'dan korktuğu için mi onu oynatıyor acaba? Şenol Güneş, Quaresma'yı oynatmasa taraftar bir şey diyebilir mi?