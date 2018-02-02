Toroğlu: Şenol hoca dalga mı geçiyor?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şenol Güneş'in ne dediğini dinlemedim. Şunları söyleyecek, Bugün galip de gelebilirdik, mağlup de olabilirdik. Hava güneşli değildi, zemin bozuktu, ay da yarım aydı. Anlatacak da anlatacak abi... Ne anlatacağını anlamıyorum. Şenol'u hadi neyse biraz anlıyorum ama; Aykut'u mesela hiç anlamıyorum.
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Şenol Güneş'in ne dediğini dinlemedim. Şunları söyleyecek, Bugün galip de gelebilirdik, mağlup de olabilirdik. Hava güneşli değildi, zemin bozuktu, ay da yarım aydı. Anlatacak da anlatacak abi... Ne anlatacağını anlamıyorum. Şenol'u hadi neyse biraz anlıyorum ama; Aykut'u mesela hiç anlamıyorum.
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Beşiktaş Beşiktaş gibi oynamıyor. Dalga mı geçiyor bu Şenol hoca. Bursa uyanamadı. Love, Negredo, Mustafa Pektemek, Talisca, Oğuzhan, Quaresma... Son dakikalarda böyle oynadı. Topa bas 2 top yap gol pozisyonu... Biraz akıllı oynasalar perişan ederlerdi.
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Bursa 90 dakika Beşiktaş'a göre çok daha mantıklı, düzgün oynadı. Helal olsun Bursa'ya, iyi mücadele ettiler. Beşiktaş gitmiyor. Beşiktaş'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nden gruplar çıkması kötülük oldu. Gelecek için. Bu sene Beşiktaş şampiyon olamazsa, gelecek sene deformasyona uğrar. Şenol Güneş gider, takım sağlanır. Dünyayı gezdim 3 defa dedim başkan, Mitroviç'i aldı geldi. Bu sefer Alanya'dan santrfor aldılar.
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Ben başkanın yerinde olsam kulüpler birliği başkanı olmazdım. Bu bir elini arkaya bağlamak demek. Dursun Özbek için de aynısını söyledim bakın nereye gitti. Avantaj değil. Yarın Fener her şeyde cazgırlık yapacak. Cephe var karşında. Fenerbahçe diyor ki, TV'de hep Beşiktaşlılar çalışıyor. TFF Başkanı Beşiktaşlı. Etkin yerlerde hep Beşiktaşlılar var.. Ters hedef olunca Fener vurunca tutturuyor.
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Beşiktaş Bayern Münih'e elenip lige dönerse çok daha kötü olur durum. Birçok oyuncu kafa olarak bırakır.