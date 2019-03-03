Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Törende gözyaşları sel oldu! Spor dünyası yasta...
MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden taraftarlardan Mert Turgut Çakır için kulübün Tandoğan Tesisleri'nde tören düzenlendi.
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Törende, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Kaplan ve futbolcuların yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.
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Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, 4-2'lik galibiyetin ardından Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Taraftarları taşıyan Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse seyir halindeyken Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada Mert Turgut Çakır, (17) ve Eren Açıkgöz (19) öldü, 24 taraftar ise yaralandı.
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Başkent temsilcisinin yanı sıra birçok kulübün taraftarının da yer aldığı törende Çakır'ın tabutuna çeşitli takımların atkıları bırakıldı.
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Başkan Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını vurgulayarak, "Ankaragücü camiasının başı sağ olsun." dedi.
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Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada Ankara'da Bursaspor ile oynayacakları maçın gelirini kazada hayatını kaybeden taraftarların ailelerine vereceklerinin altını çizen Yiğiner, "Allah nasip ederse iki aileye de oturacakları daire almayı düşünüyoruz. Biraz da para kalırsa maddi destek yapacağız. Çok üzüldük, acımız büyük." ifadelerini kullandı.
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İki taraftarın da genç yaşta vefat ettiğini hatırlatan Yiğiner, şunları kaydetti:
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"İkisi de arkadaş, birbirlerine bağlı olan, beraber omuz omuza seyahat eden çocuklar. Bizim taraftarımızı zaten biliyorsunuz, takımına sahip çıkar. Kısa veya uzun mesafe, iç saha veya dış saha demez takımını yalnız bırakmaz. Allah hepsinden razı olsun. Sporun kardeşliği, birlik ve beraberliği burada sergilenmiş oldu. Alttan gelen gençlerimiz ağabeylerini yalnız bırakmadı. Ağabey-kardeş, güzel, huzurlu ve mutlu şekilde yolumuza devam ediyorduk ama takdiriilahi. Allah'tan rahmet diliyorum."
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Mert Turgut Çakır'ın cenazesi, Karacaören TOKİ Mevlana Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Altındağ Karacaören Mezarlığı'na defnedilecek.
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Kazada hayatını kaybeden diğer taraftar Eren Açıkgöz'ün cenazesinin ise Bartın'a götürüldüğü öğrenildi.