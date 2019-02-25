Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tolgay Arslan için olay pankart! Dürüm göndermesi...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın iddiasına göre, Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Fenerbahçeli Tolgay Arslan için 'dürümlü' bir pankart hazırlıyor.
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İşte o haber ve detayları...
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılması sonrası olaylı bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'a çıkacak.
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Başakşehir maçının devre arasında döner dürüm yediği iddia edilen Tolgay'a hocası Şenol Güneş, "Neden yiyorsun?" diye sormuştu.
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Tolgay ise, "Hocam nasılsa oyuna almayacaksınız!" cevabını verince ipler kopmuştu.
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Ara transferde Fenerbahçe'ye transfer olan ve yeni takımının armasını öpen tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim" açıklamasını yapmıştı.
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Bu durum karşısında Tolgay'a karşı cephe alan siyah beyazlı taraftarlar derbide Tolgay için "Dürümlü koreografi" yapılması bekleniyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal da derbiden tribünlerin olası tepkisine karşı öğrencisini uyardı. Yanal, Tolgay'la yaptığı görüşmede, "Tribünlerden sana sataşma olabilir. Seni sinirlendirmeye çalışabilirler. Sahada işine bak ve sinirlerine hakim ol" ifadelerini kullandı.
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Maç öncesi iki cephe de hazırlıklarını tamamlarken Türkiye'de ilk kez Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak olan Tolgay Arslan maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
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Tolgay Arslan "Beşiktaş karşısında sakin oynamak zorunda olduklarının altını çizerken "Takım için büyük bir fırsat maçı bu ve mutlaka kazanmalıyız" dedi. Tolgay Arslan derbi için son olarak "Umuyorum bu derbi benim maçım olur" şeklinde konuştu.
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Tolgay Arslan'ın maçı çok önemsediği, ekstra çalıştığı ve Beşiktaş deplasmanında Fenerbahçe taraftarı için oynamak istediği ve motivasyon olarak da çok yüksek olduğu da kaydedildi.
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İşte Vodafone Park'ın dev derbi öncesi havadan görüntüleri...