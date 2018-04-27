Tolgay Arslan bombası! 10 milyon euro...

Siyah beyazlılarda sıcak transfer gelişmesi!.. Yıldız futbolcu Tolgay Arslan'ı takıma katmak isteyen Avrupa'nın dev ekibi transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor... İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Alman kulüplerinin peşinden koştuğu Siyah-Beyazlı oyuncuyu bir süredir yakın takibe alan Fransız ekip bu işi bitirmeye kararlı ve genç yıldıza formayı giydirme peşinde...
Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tolgay Arslan'a Fransa'nın Marsilya takımının talip olduğu öğrenildi. Fransız kulübünün Tolgay için 10 milyon Euro'luk (Yaklaşık 50 milyon TL) bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Siyah-Beyazlı takımda zaman zaman yedek kulübesine çekilen Tolgay'ın da gelişmelerden haberdar olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın ise 27 yaşındaki oyuncusuna gelecek olan teklif karşısında Marsilya'ya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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2014-15 sezonunda Hamburg'dan 2,5 milyon Euro'ya transfer eden ve geçtiğimiz aylarda sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılan tolgay'a daha önce Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leverkusen takımları da talip olmuştu. (Takvim)