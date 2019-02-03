Tolgay açıkladı! "Beşiktaş, geri çağırdı..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncusu Tolgay Arslan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İlk kez sarı-lacivertli formayı giydiği Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe formasını öpen, karşılaşmanın ardından da "Beşiktaş'ın armasını hiç öpmedim" diyen Tolgay Arslan, transfer sürecinde yaşadığı sıkıntıları anlattı.
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Tolgay, "Beşiktaş'ta ikinci takımla bile idmana çıkarmadılar. Fenerbahçe formasını sırtıma geçirdiğimde çok duygulandım..." dedi.
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Tolgay, bir basın toplantısı düzenleyip Beşiktaş'la ilgili düşüncelerini söyleyeceğini ve bu konuyu kapatacağını ifade etti.
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Beşiktaş'a dönmek için teklif aldığını dile getiren Tolgay, "Ancak bunu düşünmedim bile. Ya Fenerbahçe formasını giyecektim ya da kadro dışı kalacaktım. Fenerbahçe için her şeyi, kadro dışı kalmayı bile göze aldım. Bir sözüm vardı ve onun arkasında durdum." sözleriyle sarı-lacivertli formayı giymekteki kararlılığını ifade etti.
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Başka teklifler de aldığını belirten yıldız oyuncu, "Son günler oldukça stresliydi. Menajerim, 'Diğer teklifleri değerlendirelim' dedi. Ama ben sadece Fenerbahçe'de oynayacağımı söyledim. 3.5 ay tek başıma çalıştım." diye konuştu.
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Tolgay Arslan, sosyal medyadan Beşiktaş'a teşekküründe başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in adlarını anmamasıyla ilgili soruya da şu cevabı verdi:
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"Sadece beni destekleyen insanlara teşekkür ettim. O benim için yeterli."
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Beşiktaş'a 2015 yılında Almanya'nın Hamburg takımından transfer olan Tolgay, 4 yıl formasını giydiği siyah-beyazlılardan ara transfer döneminde 3.2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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Beşiktaş formasıyla 132 maça çıkan yıldız orta saha, 3 gol 12 asistlik katkı yaptı.
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Tolgay, sarı-lacivertli formayı ilk kez Süper Lig'in 20. haftasındaki Göztepe maçında giydi.
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"Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim"
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, Türkiye'ye ilk geldiğinde en büyük camianın Fenerbahçe olduğunu fark ettiğini söylemişti...