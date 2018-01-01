« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Tolga Zengin'e müthiş teklif! Piyango...
Futbol

Tolga Zengin'e müthiş teklif! Piyango...

Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un ardından kaleci Tolga Zengin’e flaş bir teklif geldi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 4

Siyah beyazlı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin'in başına talih kuşu kondu... Herkes Cenk Tosun'un transferini konuşurken, siyah beyazlıların kaptanına da flaş bir teklif geldi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 4

West Brom’un Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'i istediği öğrenildi. Cenk Tosun’dan efsane bir rakam kazanacak Beşiktaş’a sürpriz bir teklif daha geldi… Hem de 34 yaşındaki kalecisi Tolga Zengin için.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 4

İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez’in peşinde olan West Brom’un bu kez de Tolga’yı istediğini iddia etti. Kulübün, Tolga Zengin'in tecrübesinden faydalanmak istediği öne sürüldü.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 4

Bir süredir Josef ve Okay’ın peşinde olan İngiliz ekibinin özellikle Leipzig maçında hayran kaldığı Tolga’nın tecrübesinden yararlanmak istediği iddia edildi. (Akşam)

Tolga ZenginBeşiktaşTransfer HaberleriWest Bromwich

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER