Tolga Zengin'e müthiş teklif! Piyango...

Siyah beyazlı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin'in başına talih kuşu kondu... Herkes Cenk Tosun'un transferini konuşurken, siyah beyazlıların kaptanına da flaş bir teklif geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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West Brom’un Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'i istediği öğrenildi. Cenk Tosun’dan efsane bir rakam kazanacak Beşiktaş’a sürpriz bir teklif daha geldi… Hem de 34 yaşındaki kalecisi Tolga Zengin için.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez’in peşinde olan West Brom’un bu kez de Tolga’yı istediğini iddia etti. Kulübün, Tolga Zengin'in tecrübesinden faydalanmak istediği öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bir süredir Josef ve Okay’ın peşinde olan İngiliz ekibinin özellikle Leipzig maçında hayran kaldığı Tolga’nın tecrübesinden yararlanmak istediği iddia edildi. (Akşam)