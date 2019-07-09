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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09 Temmuz 2019 - 17:54,

Tolga Zengin bombası! Ezeli rakibe...

Transferde sıcak gelişme...

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Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Tolga Zengin'le ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor...

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Bilindiği gibi Galatasaray Ankaragücü'nde forma giyen 21 yaşındaki Altay Bayındır'a talip olmuştu.

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Fakat genç file bekçisinin Fenerbahçe'ye imza atmasıyla birlikte planlar bozuldu.

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Kadroya yerli kaleci takviye etmek isteyen sarı kırmızılı takıma Tolga Zengin önerildi.

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Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Tolga Zengin, menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi.

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Galatasaray kanadı Tolga Zengin ile ilgili net bir karar vermiş değil.

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Konuyla ilgili son kararı Fatih Terim'in vereceği ifade edildi.

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Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera 2011 yılından bu yana formayı kimseye kaptırmadı.

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Bu süreçte Galatasaray birçok kaleciyi kadrosuna kattı fakat bu isimler Muslera'yı zorlayamadı.

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Tolga Zengin, Süper Lig'de geride kalan 6 sezonda Beşiktaş forması giydi...

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