Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tolga Ciğerci'den büyük jest! 1 dakika dahi oynamamıştı...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin jesti ortaya çıktı...
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Geçen sezon sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe çatısı altına alınması eleştirilen Tolga Ciğerci hazırlık sürecinde formayı giymeye aday olduğunu gösterdi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yapılan eleştiriler karşısında her defasında Tolga’nın arkasında durduğu bu süreçte başkan Ciğerci’nin Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen tedavisini de yakından, birebir takip etti.
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Koç’un yakın çevresine “Tolga Ciğerci’nin başarısı sadece Fenerbahçe için değil asıl Türk futbolu için bir kazanç” dediği ve her anlamda desteklediği futbolcu yeni sezonun ilk maçı itibariyle de sahaya döndü.
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Formayı taşıdığı ilk resmi maçta ortaya iyi bir oyun koyan, taraftarın da pozitif desteğini alan Tolga Ciğerci, Almanya altyapısında elde ettiği futbol tarzını sahaya yansıtacağa benziyor.
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Maç sonunda başkanın desteğine, hocasına teşekkür eden, taraftarın desteği ile özgüveni yerine gelen Tolga Ciğerci her fırsatta Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyor.
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Tolga Ciğerci, "Bugün futbolda yeniden var olacaksam bunu kulübüme borçluyum. Başkanımız, hocamız Ersun Yanal en kötü günde tüm eleştirileri karşılarına alıp benim yanımda oldular..."
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"Şimdi bana emanet edilen kutsal Fenerbahçe formasını vefa, aidiyet ve minnetle elimden gelen en iyi şekilde taşımak için savaşacağım. Taraftarımızın da bize destek olacağına inanıyorum. Bu takım ruhu oldukça Fenerbahçe bu sezon çok başarılı işler yapacak." dedi.
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Tolga Ciğerci, sağlığına kavuşmasında kendisine destek olan kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu’nu ve ekibini unutmadı.
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Ciğerci ilk resmi maçı olan Gazişehir maçının formasını imzalayıp, kulüp doktoruna verdi.
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Fenerbahçe, gurbetçi orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
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Sakatlığını atlatan ve kamp performansıyla dikkatleri üzerine çeken deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon Yanal'ın planları arasında yer alıyor.
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Gazişehir karşısında 73. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci oyuna dahil olmuş ve Tolga, Ozan Tufan ile orta ikiliye geçmişti. Fenerbahçe de 4-4-2 düzenine evrilmişti.
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Emre'nin kenara gelişi sonrası takımın komutasını eline alan Max Kruse ise beşinci golün asistini yaparken, dördüncü golde de gol öncesi pası atan isim olmuştu.
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"Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız"
Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, 5-0'lık Gazişehir Gaziantep maçının ardından "Takım olarak çok iyiyiz. Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız" diye konuştu.