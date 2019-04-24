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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24 Nisan 2019 - 10:43,

Time 100 galasında muhteşem buluşma

Time dergisinin en etkili 100 kişiyi seçtiği galaya Mohammed Salah, Emilia Clarke ve Taylor Swift gibi isimler damga vurdu...

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Game of Thrones yıldızı İngiliz aktris Emilia Clarke, törende dikkat çekenler arasındaydı.

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Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah, kendisi gibi futbolcu olan ABD'li Alex Morgan ile birlikte poz verdi.

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Şarkıcı, söz yazarı Taylor Swift, kırmızı halıda boy gösterdi. New York’taki Lincoln Center’da Swift konser de verdi...

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Çek model Petra Nemcova güzelliğiyle büyüledi...

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Amerikalı aktris Indya Moore da Time 100 Galasına katılanlar arasındaydı...

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Gazeteci Ronnan Farrow, ünlü oyuncu annesi Mia Farrow ile birlikte galaya geldi.

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Ünlü model Naomi Campbell da kırmızı halıda poz verdi.

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Galada adeta şıklık yarışı vardı. İşte büyüleyici anlar...

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Salah'ın takımı Liverpool, Premier Lig'de geride kalan haftada Cardiff City deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı...

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