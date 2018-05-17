Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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THY EuroLeague Final Four'a gideceklerin dikkatine!
THY EuroLeague Final Four’unun düzenleneceği Belgrad kentindeki turistik mekanları ve görülmesi gereken önemli yerleri Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Saboviç derledi.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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İşte Belgrad'ta gezilecek yerler...
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Kuca Cveca (Çiçekler evi): Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito’nun kabri ve Yugoslavya ile Tito’ya dair müzeler bulunuyor.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Kalemegdan (Belgrad Kalesi): Şehir merkezindeki kale ve çevresi fotoğraf çekmek ve çekilmek isteyenlerin gözdesi... Nehir manzarası güzel olan bu bölgede EuroLeague, Fan Zone (Taraftar alanı) kurdu ve basketbol sahaları ile tenis kortları da mevcut...
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Bayraklı Camii: Belgrad’ın göbeğinde ama sessiz sakin bir yerde kalır. Ziyarete açık olduğu zamanlar oldukça sınırlıdır.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Skadarlija: Terazije Meydanı’na çok yakın bir mahalle. Eski tarz bir sürü restaurant ve kafeye ev sahipliği yapar. Balkan müziğinin en çok çalındığı yerler arasındadır.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Knez Mihailova Caddesi: Belgrad Kalesi’ne giden yolda şehrin en işlek caddesi. Alışveriş için çok hesaplı mekanları da var. Uygun fiyata güzel giysiler ve hediyelikler alınabilir. Kafeleri güzeldir ve değişik tatlar barındırır.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Aziz Sava Kilisesi: Şehrin en büyük kilisesi. Belgrad’ın en önemli simgelerinden biridir. Mutlaka görün.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Sava Nehri Kıyısı: Gece hayatının en yoğun yaşandığı bölge, Kalemegdan karşısında kalan kıyı kısmıdır. Nehrin içindeki tekne-restaurantlarda gündüzleri balık çorbası içmenizi/balık yemenizi mutlaka tavsiye ederim. Nehir üzerinde iki katı da gündüz restaurant olan mekanların alt katları gece club’a dönüyor.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Stari Grad: Eski şehir anlamına gelir. Belgrad, Novi Beograd ve Stari Grad olarak ikiye ayrılır. Stari Grad’da tarihi mekanlar ve en güzel yerler vardır. Stari Grad tarafı turistik bir bölge olduğu için güvenlik açısından da daha sağlamdır.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Terazije Meydanı: Kentin en büyük meydanları arasında yer alır. Meydanın tam ortasında bulunan Hotel Moskova’da geçmişte Einstein, Nikola Tesla ve birçok devlet ile bilim adamı kalmıştır.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Nikola Pasic Meydanı: Belgrad’ın göbeğidir. Arka sokakları ve meydanın ana girişinde şık kafeler bulunur. Gündüz veya akşamları gezerken mola verilecek en güzel yerler arasındadır.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Belgrad Hayvanat Bahçesi: İlginizi çekerse gidip görmeniz değişiklik olabilir.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Ruzica Kilisesi: Stari Grad Bölgesi’nde yer alır. Çok eski bir kilisedir. Tarihi yerleri seviyorsanız buraya gidebilirsiniz.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Nikola Tesla Müzesi: Sırbistan’ın en ünlü bilim adamı Nikola Tesla ve yaptıklarının yanı sıra, bilime de ilgi duyuyorsanız gidip görebilirsiniz.
Fatih SABOVİÇ Foto: AJANSLAR
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Dedinje Mahallesi: Kızılyıldız ile Partizan’ın stadyumlarının bulunduğu mahalle. Gün içerisinde uzak durulmasını tavsiye edebileceğimiz bölgelerden biridir.