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Futbol
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 16:08, /

Thibaut Courtois'nın komşusundan bir çocuğu ortaya çıktı!

Real Madrid'in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois’nın gizli bir ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıktı.

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Ada basınında yer alan habere göre deneyimli kaleci, İngiltere’de Chelsea forması giydiği dönem komşusu ile ilişkiye girdi.

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Evli olduğu belirtilen moda tasarımcısı Elsa Izac isimli kadının kocasından ayrıldığı ve bu sürecin ardından ilişkilerinin hız kazandığı yazıldı. Hatta maç önceleri Chelsea takım otelinde bir araya geldikleri ifade edildi.

3FARKLI ODA BİLE TUTMUŞ

FARKLI ODA BİLE TUTMUŞ

Maçtan önceki gece kadının da aynı otelde farklı bir katta oda tuttuğu ve bunun sürekli tekrarlandığı belirtildi.

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Kapı komşusu olan kadın hamile kaldığında yıldız futbolcunun kendisinden kürtaj olmasını talep ettiği de iddialar arasında

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Courtois’nın Real Madrid’e transfer olduğu, kadının da kendisiyle gelmek istiyorsa bunu yapmak zorunda olduğunu söylediği de yazıldı.

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Kadının çocuğu Güney Londra’daki Wimbledon yöresinde tek ebeveyn olarak yetiştirdiği belirtildi.

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Bir yakınının ifadesinde ise Elsa, futbolcunun kamuoyu önünde çocuğun kendisine ait olmasını deklare etmesini bekliyor. Kendisi de bunu inkar etmiyor.

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