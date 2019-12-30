Thibaut Courtois'nın komşusundan bir çocuğu ortaya çıktı!
Real Madrid'in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois’nın gizli bir ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıktı.
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Ada basınında yer alan habere göre deneyimli kaleci, İngiltere’de Chelsea forması giydiği dönem komşusu ile ilişkiye girdi.
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Evli olduğu belirtilen moda tasarımcısı Elsa Izac isimli kadının kocasından ayrıldığı ve bu sürecin ardından ilişkilerinin hız kazandığı yazıldı. Hatta maç önceleri Chelsea takım otelinde bir araya geldikleri ifade edildi.
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FARKLI ODA BİLE TUTMUŞ
Maçtan önceki gece kadının da aynı otelde farklı bir katta oda tuttuğu ve bunun sürekli tekrarlandığı belirtildi.
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Kapı komşusu olan kadın hamile kaldığında yıldız futbolcunun kendisinden kürtaj olmasını talep ettiği de iddialar arasında
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Courtois’nın Real Madrid’e transfer olduğu, kadının da kendisiyle gelmek istiyorsa bunu yapmak zorunda olduğunu söylediği de yazıldı.
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Kadının çocuğu Güney Londra’daki Wimbledon yöresinde tek ebeveyn olarak yetiştirdiği belirtildi.
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Bir yakınının ifadesinde ise Elsa, futbolcunun kamuoyu önünde çocuğun kendisine ait olmasını deklare etmesini bekliyor. Kendisi de bunu inkar etmiyor.