TFF'den Vedat Muriqi kararı! Kural değişiyor...

Türkiye Futbol Federasyonu, Vedat Muriqi'nin tartışmalara sebep olan kırmızı kartının ardından harekete geçti.
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Fenerbahçe forması Vedat Muriqi'nin Süper Lig'de Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kart ve sonrasında oyundan atılmasıyla ilgili başlayan tartışmalar sürüyor.
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Özellikle futbol kamuoyunda yapılan 'Vedat cezasını kupa maçında çekmek için bilinçli olarak kart gördü' yorumları sonrası düğmeye basan TFF, 46. Madde'de değişikliğe gidiyor.
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Talimatlara aykırı başlıklı 46. Madde ne diyor?
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Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.
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YENİ SEZONDA YENİ KURAL
Buna göre yeni sezonda kupa maçında görülen kartlar hem lig hem kupada geçerli olacak.
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Ama lig maçlarında görülen kartlar sadece ligi kapsayacak. Yeni değişikliğin önümüzdeki günlerde TFF tarafından açıklanması bekleniyor. (Sabah)
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KRİTİK GÜN BUGÜN
Fenerbahçe'de gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sicil ve Tahkim Kurulu’na çevrildi.
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Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın haberine göre; sarı lacivertliler bugün PFDK’nın Vedat Muriqi hakkındaki kararını bekleyecek.
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Golcü oyuncuya ceza gelmesi halinde Fenerbahçe hemen Tahkim Kurulu’na sözlü veya yazılı bir savunma yapacak.
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Vedat Muriqi savunmasında daha önceki beyanlarını tekrarlayacak.
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PFDK’nın ceza vermesi durumunda Muriqi, "Topa rakibin oyuna hızlı başlamasını engellemek için dokundum. Hakemin buna sarı kart göstermesi bile tartışılır. Planlı olarak kart görmek isteseydim golden sonra formamı çıkartırdım" diyecek.