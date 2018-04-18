TFF harekete geçti! Eto'o ve Nouma...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Atiker Konyaspor maçında Samuel Eto'o'nun, sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden kırmızı beyazlı taraftara cinsel organını gösterdiği iddiaları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin işlem başlattığını söyledi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Atiker Konyaspor’un forvet oyuncusu Samuel Eto’o’nun, Antalyaspor karşılaşmasında sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddiasına ilişkin TFF’nin inceleme başlattığı kaydedildi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kırmızı beyazlı yönetim olarak gerçekleştirdikleri toplantıda Eto’o’nun bu davranışı sonrası kulübün atacağı adımların görüşüldüğünü anlattı. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut’un TFF yetkilileri ile görüştüğünü aktaran Arıcı, "Başkanımız Cihan Bulut TFF ile iletişime geçti."
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
"TFF yetkilileri Eto’o’nun görüntüsünü izlemiş. Onlar da işlem başlatmış. Biz bu nedenle ek bir girişim yapmıyoruz. TFF’de süreç başlamış, görüntü izlenmiş ve karar verecek. TFF’nin kararını bekleme kararı aldık. Ekstra bir girişimimiz olmayacak. PFDK’ya gidecek mi gidilmeyecek mi bekleyeceğiz. TFF’nin vereceği karar sonrası yeniden değerlendireceğiz” diye konuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Eto’o’nun yaptığı davranışın geçmişte de Pascal Nouma’nın yaptığı harekete benzediğini anımsatan Arıcı, "Eto’o’nun hareketinin en net örneği Nouma olayı var. Orada verilen ceza belli. Bizim Eto’o konusunda beklentimiz de o yönde. Bunu yorumlayan kişilerin yorumu da önemli. TFF’nin kararını bekleyeceğiz."
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
"Bu iyi niyetle yorumlanabilir ama bizim yönetim olarak düşüncemiz kasıtlı olarak yapıldığı. Daha önceki örneklerde 5-6 maç ceza alıyordu. PFDK’ya sevk edilip edilmeyeceğini, nasıl karar çıkacağını bekleyeceğiz ve sonrasında biz de ona göre karar verip adım atacağız” dedi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Fransa Kupası'nda müthiş son! Yarı final maçında Les Herbiers futbolcusu Gboho'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak video hakem uygulaması pozisyonu inceleyip gol kararı verdi ve o anlarda çılgınca bir sevinç yaşandı. İzlemek için videoya tıklayınız...