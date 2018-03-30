Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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TFF açıkladı! İşte menajere en çok para ödeyen Süper Lig ekibi
Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin futbolcu menajerlerine ödediği rakamları açıkladı. TFF bu haberi, 'Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir' şeklinde duyurdu.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte Süper Lig ekiplerinin menajerlere ödediği rakamlar şu şekilde:
Foto: AJANSLAR
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Teleset Mobilya Akhisarspor
59.000 TL
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Göztepe
120.000 TL
Foto: AJANSLAR
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Osmanlıspor
130.000 EURO
Foto: AJANSLAR
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Antalyaspor
544.000 EURO
Foto: AJANSLAR
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Aytemiz Alanyasppor
565.340 EURO
Foto: AJANSLAR
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Kardemir Karabükspor
670.000 EURO + 65.000 TL
Foto: AJANSLAR
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Atiker Konyaspor
703.100 EURO + 220.000 TL
Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş
75.000 EURO
Foto: AJANSLAR
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Trabzonspor
1.296.200 EURO
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe
1.442.500 EURO
Foto: AJANSLAR
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Medipol Başakşehir
2. 221.500 EURO + 804.910 TL
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray
3.500.000 EURO
Foto: AJANSLAR
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