Teselliyi onda buldu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Polonya, Senegal karşısında 2-1 kaybedince, Robert Lewandowski'yi ilk teselli eden eşi Anna Lewandowska oldu. Maç boyunca da tribünlerde renkli görüntüler vardı.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 11
Polonya, beklenmedik Senegal yenilgisiyle turnuvaya başladı. Yıldız golcü Lewandowski'yi ilk teselli eden eşi oldu.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 11
Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösteren Robert Lewandowski, eleme grubu maçlarında Polonya'nın attığı 28 golün 16'sında imza atmıştı.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 11
Çoğu kişi Polonya'dan büyük işler bekliyordu. Lewandowski önderliğinde Senegal zaferi kaçınılmazdı.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 11
Önce Thiago Rangel Cionek'in kendi kalesine attığı gol, ardından da savunma ile kalecinin anlaşmazlığı sonrası gelen M'Baye Niang golü tüm umutları bitirdi. Grzegorz Krychowiak'ın çabası da yetmedi ve Polonya sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 11
Robert Lewandowski'yi maç sonunda ilk teselli eden, eşi Anna Lewandowska oldu.
Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 11
Tribünler de maç boyu renkli görüntülere sahne oldu...